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Jennie黑蕾絲褲配Bra開唱　火辣睡衣風S形曲線畢露

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▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie驚喜現身樂團Tame Impala波士頓演唱會，火辣造型震撼粉絲。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Jennie最新歌曲〈Less Than a Lover〉MV中難得展現清純模樣，服裝風格展現滿滿的清新少女感，但場景一換到舞台上，她又變回辣妹，近日在樂團Tame Impala波士頓演唱會中，她驚喜現身演出雙方合作的混音歌曲，她的造型也讓粉絲驚呆了，竟然是一套性感睡衣！

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie一襲性感睡衣裝扮出自 Betsey Johnson 1999春夏系列 。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

其實Jennie當天所穿的火辣睡衣風服裝，是以融合了華麗龐克、甜美少女與歌德風著稱的美國品牌Betsey Johnson 1999年春夏系列的古董衣，她穿著粉紅bra拼接黑色透明罩衫，下半身則是蕾絲七分褲，傲人的S形曲線畢露，她在舞台上更不時擺動罩衫擺出撩人姿態，火辣指數破表。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Betsey Johnson在官方IG分享1999春夏時裝秀模特兒穿這套睡衣風服裝模樣 。（圖／翻攝betseyjohnson IG）

Jennie與Tame Impala首度同台演唱合作的《Dracula》Remix版本，現場氣氛炸裂，讓樂團創辦人也是唯一成員Kevin Parker當場對著全場觀眾大喊：「Jennie，妳真是個傳奇！」
 

►Jennie穿Bra Top配貓眼項鍊又甜又辣　 混搭北歐爆紅首飾美炸

►Jennie新歌走純情路線　轉身秀「天使翅膀美背」

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Jennie

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