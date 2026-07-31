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不是狂灌就有效！營養師分享一天喝水時間表　6個時機別錯過

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▲▼喝水時機。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲餐前一杯水有助增加飽足感。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導 

喝水是每天都要做的事，但你知道什麼時候喝，比喝多少更重要嗎？營養師杯蓋分享「一天喝水時間表」，建議把握6個補水時機，不僅有助維持身體水分，也能幫助建立更好的生活習慣。

1. 起床先喝一杯水

睡了一整晚，身體會流失部分水分。杯蓋建議，起床後先喝一杯水，幫助補充水分，也讓身體逐漸進入清醒狀態。

2. 三餐前先喝一杯

每餐前先喝一杯水，有助增加飽足感，也能避免因過度飢餓而吃下過多食物。

3. 想吃零食前先補水

有時候以為肚子餓，其實只是口渴。嘴饞時不妨先喝一杯水，再觀察自己是否真的需要吃點心。

4. 運動前後都要補充水分

運動前先補充水分，有助維持身體狀態；運動後則應適時補水，幫助補充流失的水分。

5. 下午想喝手搖先喝水

下午容易嘴饞或想來杯手搖飲，可先喝一杯水或無糖茶，有助減少含糖飲料攝取。

6. 睡前2小時避免大量喝水

睡前補充少量水分沒有問題，但避免一次喝太多，以免夜間頻繁起床上廁所，影響睡眠品質。

營養師也提醒，喝水除了注意每日攝取量，也可以將補水分散到一天不同時段，讓身體更有效率地利用水分，而不是等到口渴才一次大量補充。

關鍵字：

喝水時間, 補水習慣, 營養師建議, 健康生活, 水分攝取

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