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UNIQLO父親節優惠開跑！西裝褲千元有找、AIRism機能衣290元必囤貨

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記者鮑璿安／綜合報導

父親節將至，UNIQLO自7月31日至8月6日推出限時7天優惠，從商務通勤、西裝穿搭到夏日機能內搭皆祭出折扣，同時還有Uniqlo U設計師系列與早秋新品率先亮相。這次優惠主打兼具舒適與實穿性的LifeWear單品，不論是準備幫爸爸添購新衣，或想替自己的衣櫃換季，都有不少值得入手的選擇。

▲UNIQLO父親節優惠開跑！ 。（圖／品牌提供）

▲Miracle Air 西裝長褲 期間限定優惠 NT$990 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO父親節優惠開跑！ 。（圖／品牌提供）

▲482531 AIRism抗異味網眼V領T恤 期間限定優惠NT$290 。（圖／品牌提供）

首先推薦的是上班族必備的Miracle Air西裝系列，西裝外套優惠價1,690元、西裝長褲990元。系列以輕盈面料結合俐落剪裁，相較傳統西裝更沒有厚重感，即使夏天穿著也較舒適，整套搭配即可完成正式又不失清爽的商務造型。夏季內搭則可鎖定AIRism抗異味網眼系列，V領T恤與坦克背心同步優惠至290元。快乾、抗異味與網眼透氣設計，適合搭配襯衫、西裝或T恤穿著，降低悶熱感，也是不少男性夏天衣櫃中的固定班底。

▲UNIQLO父親節優惠開跑！ 。（圖／品牌提供）

▲SMART長褲 期間限定優惠NT$790 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO父親節優惠開跑！ 。（圖／品牌提供）

▲女裝嫘縈上衣(長袖) 期間限定優惠NT$590 。（圖／品牌提供）

想添購百搭基本款，Uniqlo U圓領T恤同樣是熱門品項，優惠價290元，簡約寬鬆版型搭配厚實棉料，無論單穿或作為外套、襯衫內搭都相當實用，也是設計師系列每季的人氣商品之一。女裝優惠也同步登場，包括話題單品SMART長褲優惠790元，以及具有自然垂墜感的嫘縈長袖上衣優惠590元，前者以俐落直筒褲型打造修長比例，後者則透過柔軟面料提升穿搭質感，都是兼顧通勤與日常的實穿選擇。

除了限時優惠，UNIQLO也搶先曝光早秋新品，UNIQLO：C全新繭型牛仔褲、Easy Care柔軟休閒襯衫與牛仔外套，以及EZY繭型牛仔褲都已陸續上市，以近年流行的寬鬆弧形輪廓打造新一季穿搭重點，讓消費者在把握優惠之餘，也能提前為秋季衣櫃做準備。

同場加映

近年堪稱「Quiet Luxury」與極簡穿搭代表人物的 Hailey Bieber，再次把自己的私服品味帶進設計。Gap攜手她推出全新限量丹寧系列 「The Hailey Jean」，以90年代經典牛仔褲為靈感，融合她日常最愛的寬鬆輪廓與低腰比例，重新演繹率性又不費力的穿搭風格。這也是Hailey首次深度參與Gap丹寧設計，從版型、刷色到細節皆親自參與調整，讓一件牛仔褲更貼近她標誌性的時尚語言。

▲▼ Hailey Bieber gap。（圖／品牌提供）

▲▼ Hailey Bieber gap。（圖／品牌提供）

▲▼ Hailey Bieber gap。（圖／品牌提供）

▲Gap攜手 Hailey Bieber推出全新限量丹寧系列 「The Hailey Jean」，以90年代經典牛仔褲為靈感。（圖／品牌提供）

▲▼gap 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UNIQLO, 父親節, 西裝, 早秋, 優惠

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