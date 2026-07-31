黃偉晉包裡塞滿保養品！大包控「親揭挑包重點」　韓牌sweetch首登台

記者鮑璿安／台北報導

來自南韓首爾聖水洞的包款品牌 sweetch 正式登台，海外首店落腳台北信義 DREAM PLAZA，將街頭流行的「City Atmosphere」美學帶進台灣，男星黃偉晉也受邀搶先演繹，他透露自己本身就是機能派用包族，但談到挑包第一標準，他笑說仍是「顏值先決」。





▲黃偉晉買包看顏值，首推爆款「逛街包」。（圖／品牌提供）





▲黃偉晉透露，自己平時出門習慣帶很多東西，因此特別喜歡容量大的包款 。（圖／品牌提供）

黃偉晉透露，自己平時出門習慣帶很多東西，因此特別喜歡容量大的包款，每天一定會帶的是行動電源，沒有它就沒有安全感。至於包包裡最容易讓朋友驚訝的東西？他笑說是一整包瓶瓶罐罐，「保濕、水水系列、腋下噴霧、香水都有」。因此他挑包除了外型好看，更要求輕盈、大容量，黑色更是他的首選，「最百搭，怎麼搭都不會出錯」。

此次示範的CITY 包之前在《鐵拳教育》也有出現，他推薦第一次接觸品牌的人，可以從 City Collection 入手，「男女都適合，不管上班、上課、逛街或旅行都很好搭」。若偏好更細緻的設計與機能，則推薦 City+ Collection，例如CITY+環保尼龍輕量防潑水插釦斜背包，除了延續俐落輪廓，加入防潑水材質、自主研發五金與多口袋收納，更適合通勤需求。而經典後背包則可放入14至16吋筆電，背板與加厚肩帶也提升長時間背負的舒適度。





▲CITY環保尼龍經典輕量斜背逛街包 _ NTD 1,780 。（圖／品牌提供）





▲CITY+環保尼龍輕量防潑水插釦後背包 _ NTD 7,980 。（圖／品牌提供）

同時，以《雲畫的月光》、《與惡魔有約》等作品累積高人氣的南韓女星金裕貞，正式加入 CHARLES & KEITH 品牌家族，成為最新品牌代言人。向來以清新氣質與穩定演技深受喜愛的她，此次首波形象大片一改甜美形象，換上俐落全黑穿搭，以帶點酷感的時髦風格展現不同面貌。





▲金裕貞正式加入 CHARLES & KEITH 品牌家族，成為最新代言人 。（圖／品牌提供）

形象照中，金裕貞身穿黑色削肩洋裝亮相，簡潔輪廓透過垂墜剪裁與露膚設計突顯率性氣息，而整體造型焦點則落在腳上的 Laine夾腳厚底短靴。鞋履以柔軟皮革包覆腳踝，搭配夾腳結構與後拉鍊設計，在視覺上創造鮮明輪廓感。厚實鋸齒大底除了增添份量感，也讓整體比例更加修長，無論搭配洋裝、短褲或寬鬆西裝，都能瞬間提升造型辨識度。





▲ 金裕貞同款Delfina手提包 NT$2,790；Laine 夾腳厚底短靴。（圖／品牌提供）