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Hamilton攜手名導諾蘭打造限量錶　《奧德賽》青銅戰甲戴上手

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▲▼Hamilton,Swatch 。（圖／公關照）

▲Hamilton打造受電影《奧德賽》啟發的卡其陸戰系列42毫米自動腕錶。（圖／Hamilton提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Hamilton（漢米爾頓）與電影圈合作密切，繼《星際效應》、《天能》與《奧本海默》之後，品牌再度與名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）攜手，以他所執導、正熱映中的新片《奧德賽》為靈感，創作全球限量2112只的卡其陸戰系列42毫米自動腕錶，此限量數字源自荷馬的《奧德賽》重要元素，包括詩句共有12,000行、12艘船被派往特洛伊、奧德修斯必須射箭穿過12個斧頭孔以證明其身份。

▲▼Hamilton,Swatch 。（圖／公關照）

▲Hamilton卡其陸戰系列42毫米自動腕錶的錶背裝飾頭盔圖案。

以電影《奧德賽》為設計主題的Hamilton卡其陸戰系列42毫米自動腕錶，巧妙融入主角奧德修斯的頭盔和寶劍，選用青銅材質呼應當時的武器與盔甲，黑色磨砂面盤飾有取自頭盔紋理的青銅圖案，12時的時標造型為劍鞘上鉚釘，搭配青銅色的劍形指針，而錶背刻有奧德修斯的頭盔圖樣與克里斯多夫諾蘭的簽名。隨錶附贈一枚雅典娜女神胸針，在電影中這是由潘妮洛碧贈予奧德修斯的護身符，更添收藏價值。

▲▼Hamilton,Swatch 。（圖／公關照）

▲Hamilton以電影《奧德賽》創作的卡其陸戰系列42毫米自動腕錶套組附贈一枚雅典娜女神胸針。

Swatch則將於8月5日至15日再度擔任國際電影盛事盧卡諾影展（Locarno Film Festival）的主要合作夥伴，支持電影藝術發展，品牌特別推出以影展經典豹紋為靈感的限量版腕錶 LOCARNO79 PAY，錶款採用黑色太陽紋磨砂錶盤搭配亮黃色細節，並結合人造豹紋皮毛錶帶與影展專屬皮革錶環，彰顯影展自由不羈的精神。

▲▼Hamilton,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch為第79屆盧卡諾影展推出限量版腕錶 LOCARNO79 PAY。（圖／Swatch提供）

關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, 奧德賽, Swatch

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