《蜘蛛人》新女主角Sadie Sink紅毯美翻！穿Prada開深V、睡衣風都駕馭

記者鮑璿安／綜合報導

《怪奇物語》莎蒂辛克（Sadie Sink）近日為新作《蜘蛛人：重生日（Spider-Man: Brand New Day）》展開宣傳，也同步交出兩套截然不同的時尚造型。一套是洛杉磯首映紅毯上的 Prada 銀白絲緞禮服，以俐落工藝襯托優雅氣場；另一套則換上 Maison Margiela 2026 春夏系列絲質洋裝，以鬆弛慵懶風格展現不同魅力，成為新一代紅毯焦點。





▲ 《蜘蛛人》新女主角Sadie Sink 身穿 Prada 特別訂製絲緞禮服亮相 。（圖／路透）

洛杉磯首映會上，Sadie Sink 身穿 Prada 特別訂製絲緞禮服亮相，銀白色調在燈光下散發柔和光澤，深V領一路延伸至腰際，透過俐落剪裁拉長身形比例。禮服最吸睛之處在於縱向排列的 水晶縫線刺繡，猶如珠寶般勾勒出服裝結構，不以繁複裝飾取勝，而是利用細膩工藝與極簡輪廓，展現 Prada 一貫克制卻充滿張力的設計語言。搭配自然波浪紅髮與乾淨妝容，更凸顯她冷冽而高級的氣質。

來到紐約宣傳活動，Sadie Sink 則換上 Maison Margiela 2026 春夏系列酒紅色絲質洋裝，與首映紅毯形成鮮明對比。設計以睡衣式 Slip Dress 為靈感，細肩帶剪裁搭配黑色蕾絲滾邊，自然垂墜的絲緞面料透過腰際抓皺與不對稱裙襬，營造隨性流動感，也呼應 Margiela 擅長的「未完成美學」。