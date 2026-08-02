告別越整理越累！3招學會「減法收納」再也不復亂

▲收納最重要的是配合生活習慣，可以在2步驟之內歸位的動線是最好的規劃。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導



提到極簡主義，許多人常誤以為是要把家裡丟得像一間空屋。事實上真正的收納減法並非壓抑慾望或盲目扔棄，而是幫空間卸下過載的負擔，只留下真正能為生活帶來價值的物件。當你不再被雜物綑綁，家自然能恢復順暢的呼吸感，每天回家都能感受清爽無壓的氛圍。

建立「一進一出」法則

要實現減法生活，最關鍵的一步是控管物品的總量。購物前先設定好空間容納上限，每帶一件新物件回家，就必須同步清理或轉贈一件同類型的舊物；以「近半年是否使用過」作為堅守的留存標準，不要再為「以後可能會用到」這種模糊的假設保留空間。當你養成從源頭嚴格把關的習慣，雜物自然不會無止境地漫延侵占生活。

視覺降噪與留白

滿滿的櫃體與堆滿雜物的桌面，是造成精神焦慮的主因。收納智慧在於絕不把空間填滿，無論是抽屜還是層架，都習慣維持至少 20% 至 30% 的留白空隙；同時善用顏色與材質統一的收納盒，將五花八門的商品包裝隱藏起來。透過這種視覺降噪的整理方式，眼界所及乾淨俐落，無形中便拉大了空間的視覺縱深。

順應生活軌跡

再完美的收納規劃，只要「不順手」就容易打回原形。貼合你真實的生活習慣，把物品直接歸位在日常使用的動線上，並將收納動作簡化至「一拉一放」或「一掛即完」的兩步以內。當歸位變得跟呼吸一樣輕鬆無阻礙，全家人都能順手維持秩序，家裡自然就不會重複出現混亂。