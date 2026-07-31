婚姻裡最舒服的三種狀態：不是無話不談，而是允許彼此沉默

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

婚姻真正讓人放鬆的地方，不是兩個人永遠有說不完的話，也不是每天都要黏在一起，而是彼此相處時不用刻意表現，不必擔心安靜會被誤解，也不需要靠討好維持感情，舒服的婚姻，是即使生活平淡，仍能感受到理解、尊重與安心。

＃允許彼此沉默



婚姻裡最舒服的狀態，不是無話不談，而是兩個人待在同一個空間裡，即使各自做自己的事情，不說話也不會感到尷尬，不必勉強找話題，也不會把沉默解讀成冷淡，因為彼此都知道，安靜不是疏遠，而是一種不需要刻意證明的安心。

＃保留各自的生活空間



結婚不代表所有時間、興趣與朋友都必須綁在一起，舒服的關係，是能夠尊重對方需要獨處，也允許彼此擁有自己的生活節奏，有人想出門聚會，有人想留在家休息，都不需要因此產生猜疑，適度的距離不是感情變淡，反而能讓兩個人在相處時更加自在。

＃有情緒也不互相傷害



婚姻難免會有爭執，真正舒服的狀態，不是完全不吵架，而是生氣時仍然知道哪些話不能說，不用羞辱、冷暴力或翻舊帳逼對方低頭，願意在情緒平復後重新溝通，討論事情而不是攻擊人格，因為好的婚姻不是沒有衝突，而是每次衝突過後，彼此依然願意站在同一邊。