氣運越來越旺！三種零成本「開運磁場」養成方法

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

所謂的開運，不一定是靠擺放吉祥物或等待貴人出現，而是先把自己的精神、環境與言語整理乾淨，當一個人散發出的能量明亮穩定，自然更容易吸引善意、機會與正向的人際關係，想讓生活慢慢轉順，不妨從以下三個日常習慣開始。

＃保持笑容，打開好人緣磁場



俗話說「愛笑的人運氣不會太差」，在開運觀念中，面相會反映一個人的精神狀態，長期眉頭深鎖、表情緊繃，容易讓自己陷在低沉的氛圍裡，保持自然笑容不只是讓自己心情好，也像是在向外傳遞友善訊號，當人緣與互動變順，貴人和機會自然更容易靠近。

＃整理空間，讓新的能量流動



雜物堆積、光線昏暗的環境，容易讓人感到停滯與疲憊，定期清理房間、打開窗戶通風，把破損、不再使用或帶有負面回憶的物品清出去，象徵告別過去的阻塞，當空間重新恢復明亮整潔，也等於替新的機會留下進入生活的位置。

＃多說吉利話，替自己累積正向能量



話語會影響情緒與行動，若每天都把倒楣、沒希望、做不到掛在嘴邊，久了也容易讓自己更加消極，不妨把負面語句換成事情會慢慢變好、我可以再試一次、總會找到方法，這不是盲目迷信，而是透過正向語言穩定內心，讓自己更有力量接住即將出現的好運。