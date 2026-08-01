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莎莉賽隆神級身材太狂　深V開到肚臍、閃耀流蘇裝制霸紅毯

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▲▼莎莉賽隆 。（圖／CFP）

▲莎莉賽隆身穿Givenchy 2026秋冬系列深V立體剪裁禮服搭配Tiffany Bone Cuff手環，驚豔全場。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）日前與麥特戴蒙一同現身北京，為新片《奧德賽》（The Odyssey），身高177公分的她是天生衣架子，一連換上3套風格各異的華服，展現時尚魅力。當中一襲深V領口配雕塑感立體裙的禮服，是Givenchy 2026年秋季高級成衣系列大秀的壓軸作品，她的左右手再戴上Tiffany & Co. Bone Cuff手環，戲裡戲外都展現女神魅力。

▲▼莎莉賽隆 。（圖／CFP）

▲莎莉賽隆換上LV流蘇禮服展現女神氣勢。（圖／CFP）

莎莉賽隆在《奧德賽》飾演希臘神話中海之女神「卡呂普索」，神秘又魅惑的形象令人印象深刻。戲外她也是百變女郎，任何風格裝扮都能完美駕馭，在北京宣傳的第一套Lanvin黑色蝴蝶結裝飾領口白色飄逸上衣配短褲，輕鬆中流露好質感。

另一套耀眼晚裝則是LV（Louis Vuitton，路易威登）之作，莎莉賽隆穿黑色內襯、外罩金屬色澤的流蘇裝，隨著她的身體律動擺動與閃耀，且她的長腿若隱若現，吸睛度百分百。

▲▼莎莉賽隆 。（圖／CFP）

▲莎莉賽隆（右）穿Lanvin 2026春夏白色褲裝，與麥特戴蒙一同在北京宣傳《奧德賽》。（圖／CFP）

關鍵字：

莎莉賽隆, 奧德賽, Givenchy, Louis Vuitton, Lanvin

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