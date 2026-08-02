破千萬點閱的廚房整理術　4步驟小坪數多出翻倍收納空間

▲許多人廚房食品櫃都呈現黑洞狀態，有幾個方法能有效管理。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

相信許多家庭都面對過食物的「儲藏櫃困境」，因食物與食材的存放有過期問題，在整理的細節要求更高，近期一則針對食物儲存的整理術文章，竟吸引破 1800 萬次點閱，主題在說明「Core 4」的整理術，將繁複的整理流程簡化為四大核心步驟，不僅適合歐美的大型儲藏室，也很適合台灣普遍常見的廚房抽屜、電器櫃與系統櫃收納情境。



若你常在自家廚房發現發霉的乾貨、擺到過期的罐頭，或是買了重複的醬油。生活風格網站《Apartment Therapy》的一則文章，或者能幫你解決這項困境，只要依照4個步驟就能高效整理食物櫃：

Step 1：清空與分類

將櫃子或抽屜裡的物品全部搬出來，不要留任何一件。藉由這個動作全面盤點存貨，並將同類型的食品歸類在一起——例如醬料乾貨類、泡麵麵條類、休閒零食類與保健食品類。在搬空的同時，也能順手將櫃子內部清潔乾淨。

Step 2：淘汰與斷捨離

嚴格檢查每一樣食品的有效期限。過期或已變質的食物果斷丟棄；至於還沒過期、但自己與家人確定不會再吃的贈品或公關品，可以整理出來分享給親友或捐贈給食物銀行，減少糧食浪費並清出寶貴空間。

Step 3：分區與系統化

根據台灣家庭的使用習慣進行分區配置。依照「使用頻率」與「拿取動線」來規劃：常用醬料與天天吃的健康食品放在眼睛平視、手最容易拿到的黃金區域；備用乾貨與囤貨擺在底層或高處；並善用透明收納盒或拉取式籃子，讓所有物品一目瞭然。

Step 4：維持與定位

是維持乾淨最關鍵的一步！確立每一類物品的固定「家」。未來每次採買歸位時，堅持貫徹「先進先出」原則，新買的補貨放在後方，即期的放在最前方。如此一來，便能一勞永逸地擺脫混亂循環。