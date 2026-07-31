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雙眼自然放大有神！3款美睫神級單品：免膠直貼睫毛、一刷捲翹超省事

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

眼妝向來是打造個人氣場與精緻妝效的核心關鍵，尤其在追求自然輕盈的現代彩妝趨勢下，能迅速展現靈動雙眸的睫毛美學成為關注焦點，各大美妝品牌推出多款眼妝神作，從革命性的免膠假睫毛到免夾即捲翹的科技睫毛膏，大幅簡化上妝步驟，同時給予眼周與睫毛無負擔的輕盈感受。

＃Benefit 星際真霸！壞女孩捲翻天睫毛膏 防水版，8.5g、NT$1,120

▲benefit,MAJOLICA MAJORCA,戀愛魔鏡,1028,睫毛,彩妝,眼妝。（圖／品牌提供）

獨特的太空科技凝膠，能在不加重睫毛負擔的前提下層層堆疊，維持無重力般的極致蓬鬆與持久捲翹度，搭配360度濃密刷頭、超過300根刷毛，能零死角勾勒出從眼頭至眼尾的纖長弧線，抗水抗汗的特製質地，能溫柔包覆每根睫毛，即使面對炎夏高溫也能全天防暈染，隨時煥發明亮有神的時尚眼眸。

＃1028 偽素睫免膠假睫毛，NT$260

▲benefit,MAJOLICA MAJORCA,戀愛魔鏡,1028,睫毛,彩妝,眼妝。（圖／品牌提供）

專為追求高效與精緻妝感打造的革命性眼妝工具，顛覆傳統假睫毛繁複黏貼過程，採用全新免膠自黏技術，省去塗抹睫毛膠水與等待乾涸的時間，輕鬆實現一貼即好的便捷體驗，輕盈無感的纖維材質，三簇即可快速填補睫毛空隙，並完美融於原生睫毛。

＃MAJOLICA MAJORCA戀愛魔鏡 新次元NEO捲翹睫毛膏，6g、NT$469

▲benefit,MAJOLICA MAJORCA,戀愛魔鏡,1028,睫毛,彩妝,眼妝。（圖／品牌提供）

專為亞洲潮濕氣候與細軟塌睫毛設計的新品，免夾免燙就可以擁有捲翹美睫，塗抹瞬間即可將睫毛向上提拉並牢牢定型，超進化雙重成膜科技搭配0重力捲翹記憶配方，不僅能有效抵抗汗水與環境濕氣，更賦予毛流極佳的柔韌支撐力，月牙型細錐型刷能均勻包覆每根微小睫毛，使雙眼展現宛如羽毛般根根分明且持久立體的飛揚效果。

關鍵字：

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