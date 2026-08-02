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韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美　CASETiFY插旗台南推獨家系列

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▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃台中勤美。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台中與台南的潮流生活迷，又有打卡購物的新去處啦！韓國人氣生活風格品牌 wiggle wiggle 全台首間快閃店「夏日小屋」，即起進駐台中勤美誠品，不僅將鮮豔撞色與居家質感搬進百貨，更帶來多款韓星同款周邊；配件品牌 CASETiFY 插旗新光三越台南新天地，帶來全台獨家「有求必印」開運手繪系列，超可愛插圖讓你就地開運！

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

wiggle wiggle 快閃台中勤美　全館商品享 85 折
以鮮豔色彩與可愛原創 IP 風靡亞洲的韓國品牌 wiggle wiggle，即日起至 9／2 在台中勤美誠品 B2 打造「夏日小屋」快閃店。空間以陽光、草地與生活感為主題，現場展示「笑臉花」、「wiggle 熊」、「小頑兔」等人氣 IP，並同步販售護照套、保溫杯、娃娃鑰匙圈、手機殼與各式生活雜貨。

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供） ▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

歡慶台灣首店登場，業者表示，即日起至 9／2 活動期間，全館商品享 85 折優惠。8／2 前 50 名追蹤官方 Instagram 並分享打卡至社群標記 ＠wigglewiggle_tw，即可獲得限量明信片（共 150 份）。

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

CASETiFY 插旗台南！六大印花化身隨身幸運符
CASETiFY STUDiO 第八間品牌概念店於 8／1 正式進駐新光三越台南新天地。門市以漸層色調搭配流線型設計，現場展出雲朵系列手機殼、G-DRAGON 的 CHROMATIC: FORMS & HUES 系列、Travel 系列及多款人氣聯名商品。

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

此外，為配合台南濃濃的台灣特色，也同步推出的限定「臺灣系列：有求必印」手繪印花，結合在地玄學與諧音文化，推出六款設計，包括結合月老牽紅線傳統，為愛情集氣的「殼不殼以談戀愛」；招財貓高舉刻有「千萬」字樣的金元寶的「家財萬罐」；匯聚御守、四葉幸運草、達摩不倒翁、幸運籤餅、馬蹄鐵、瓢蟲和流星等元素，超有運氣感的「好運總匯到」。

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

融入紫水晶與霸氣虎爺的「社畜轉運站」；集結鉛筆、眼鏡、仙楂糖、星星與足球巧克力等校園回憶元素的「天生我材必歐趴」，以及。 將鱔魚意麵、擔仔麵、牛肉湯與霜淇淋等台南美食躍上手機殼的「台灣南波萬」。

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

業者表示，8／1 至 8／9 於新光三越台南新天地門市消費滿 3,000 元，即可獲得臺南獨家限定「吉食行樂開運絲巾」；購買 2 件商品，包含至少一款手機殼，可享 8 折優惠。全台門市單筆消費滿 3,000 元且包含「有求必印」系列任一產品，可獲得 2027「萬事皆宜」臺灣系列限定日曆。

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

▲韓療癒系wiggle wiggle夏日小屋快閃勤美。（圖／品牌提供）

關鍵字：

wiggle, CASETiFY, 台中, 台南, 快閃店

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