不能只是瘋狂去油！守護肌膚屏障成洗臉新概念

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

台灣天氣潮濕炎熱，根據研究發現，氣溫每升高1度，油脂分泌量就會增加大約10%，「清爽」成為不少人夏季美肌產品的首選，真的是忍受不了一絲黏膩！但專業皮膚科醫師曾德朋指出，現代人的潔顏觀念應該從「強力去油」改成「順應肌膚自然機制」，透過剛剛好的清潔，讓肌膚水潤不乾澀。

▲洗臉應該恰到好處，不是瘋狂去油。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



根據季節、作息與狀態的不同，其實每個人的肌膚狀況每天都會有所差異，而非絕對的油性或是乾性，曾德朋就表示，一個人一天之內可能同時出現出油、乾燥與敏感等混合複雜膚況，與其選擇單一的潔顏產品，更理想的狀況下，應該是挑選可以幫助肌膚保持微生態平衡、守護天然屏障，而非用過度清潔控油，反而容易造成肌膚傷害。

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