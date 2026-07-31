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不能只是瘋狂去油！守護肌膚屏障成洗臉新概念

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

台灣天氣潮濕炎熱，根據研究發現，氣溫每升高1度，油脂分泌量就會增加大約10%，「清爽」成為不少人夏季美肌產品的首選，真的是忍受不了一絲黏膩！但專業皮膚科醫師曾德朋指出，現代人的潔顏觀念應該從「強力去油」改成「順應肌膚自然機制」，透過剛剛好的清潔，讓肌膚水潤不乾澀。

▲洗臉。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

▲洗臉應該恰到好處，不是瘋狂去油。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

根據季節、作息與狀態的不同，其實每個人的肌膚狀況每天都會有所差異，而非絕對的油性或是乾性，曾德朋就表示，一個人一天之內可能同時出現出油、乾燥與敏感等混合複雜膚況，與其選擇單一的潔顏產品，更理想的狀況下，應該是挑選可以幫助肌膚保持微生態平衡、守護天然屏障，而非用過度清潔控油，反而容易造成肌膚傷害。

▲CeraVe,適樂膚,m̄enom̄eno,潔顏,洗臉,。（圖／品牌提供）

以洗走髒污、守護健康為概念，CeraVe適樂膚推出全新油水雙衡修護潔顏慕絲，雲朵般輕盈的質地，不需手動起泡就可以快速上臉，搭載油水雙衡潔顏科技、鼠李糖脂能吸附油污，同時鎖住保濕水分，搭配高效三重神經醯胺、尿囊素，可以舒緩乾燥、敏弱與泛紅不適，讓肌膚潔淨不刺激。

▲CeraVe,適樂膚,m̄enom̄eno,潔顏,洗臉,。（圖／品牌提供）

m̄enom̄eno針對敏感肌膚所設計的Fc溫和潔面露，上市以來好評不斷，宛如凝膠果凍一般的質地，可以溫和帶走臉上污垢，氨基酸配方不添加皂鹼、香料、酒精、礦物油等等，同時添加甜菜鹼、海藻糖、維他命B5、積雪草萃取，洗完臉部絲滑不緊繃，用過的人都會回購。

關鍵字：

CeraVe, 適樂膚, m̄enom̄eno, 潔顏, 洗臉

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