社群時代被演算法包圍　每個人都在搶奪注意力卻越來越難「專注」

文／人物誌

如果說過去的網路世界是資訊的競爭，那麼現在的社群時代，競爭的早已不是內容，而是每一個人的注意力。

不知道大家是否都有這樣的感覺，就是打開社群真的越來越煩躁，不是陌生人的貼文，就是一則又一則的短影音。過去那個社群很純淨的時代，早已消失了。從自媒體到專業媒體，都在用各種不同方式搶奪人們的注意力。

短短幾年之間，社群平臺快速演變。從最早的圖文分享，到YouTube帶起的長影音浪潮，再到如今席捲全球的短影音，每一次內容形式的改變，都反映著人們使用習慣的轉變。影片越來越短、節奏越來越快、刺激越來越強，因為只有在短短幾秒鐘內抓住你的目光，才有機會留下你。

▲（圖／Unsplash，下同）

每個人都想吸引流量，再把流量變成收入

如今，社群媒體不只是分享生活的平臺，更成為許多人工作、創業甚至賺錢的工具。

無論是創作者、品牌、企業，甚至一般人，都希望透過流量建立影響力，再進一步實現商業變現。因此，只要打開任何一個社群平臺，就會發現每個人都在想盡辦法要吸引你的注意力。有人用誇張的標題、有人用聳動的封面、有人刻意製造爭議，也有人不停更新內容，只為了讓演算法繼續推薦自己。

因為在這個時代，注意力就是最珍貴的資源；誰能留住你的目光，誰就更有機會獲得流量、曝光與收入。

我們得到更多資訊，卻越來越難專注



然而，當所有人都在爭奪注意力時，真正付出代價的，其實是使用者自己。

每天滑過數百支短影音、接收成千上萬則資訊，我們的大腦逐漸習慣快速切換內容，也開始失去長時間專注的能力。許多人發現，看完一部15秒的影片很容易，但要靜下心閱讀一本書、看完一篇長文，甚至專心完成一項工作，卻變得越來越困難。

資訊爆炸並沒有讓我們更有智慧，反而讓我們更容易分心、更焦慮，也更害怕錯過任何新消息。每一次通知、每一次更新，都像是在提醒我們：「還有更多內容等著你。」

找回注意力，就是找回生活的主導權

社群媒體本身並不是問題，它確實讓資訊傳遞更快速，也創造了更多機會。可是，我們也必須意識到，每一次滑動螢幕，其實都是一次注意力的交換。

這篇文章想分享的觀點，並不是完全遠離社群，而是學會決定自己的注意力該放在哪裡。因為注意力有限，人生也是有限。如果我們把所有時間都交給演算法安排，最後失去的不只是專注力，更可能是思考、創造與陪伴身邊人的能力。

在這個每個人都想搶奪你注意力的時代，真正稀缺的，不是資訊，也不是流量，而是能夠安靜思考、專心生活的能力。當你懂得管理自己的注意力，也就更有機會掌握自己的時間，甚至掌握人生的方向。

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