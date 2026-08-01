手機交給櫃檯保管、房裡有頌缽　住台北蛋黃區「嵨開安旅」找到深度的平靜

文、圖／Ean

繁華節奏不停旋轉的台北東區，在忠孝復興捷運站喧囂的街角旁，有一處令人意外的沉靜留白。初次造訪今年新登場的「嵨開安旅（Uketamo）」，這座以內斂主題勾勒出的身心隱所，帶給人的第一印象不是鋪天蓋地的張揚豪奢，而是一場由外而內、循序漸進的感官重整。深入其中，不難發現這處都市安所之所以動人，全在於那些將體貼與順應隱於無形的細膩細節。

▲一樓這座木構拱門隧道不只是過道，精準的隱藏式燈光佈局，在鏡頭下呈現極為乾淨且具立體感的視覺透視。

▲牆面上帶有山林意象的品牌標誌，與細緻的弧形立面相互襯托。

▲客房內準備的迎賓點心捨棄了常見的高糖甜點，改以奇異果與手作能量球上桌，連微小細節都緊扣著身心調頻的主題。

▲明亮瑜伽空間引入大面採光，溫潤木地板、綠意植栽與拱鏡相映，置身其中能自然感受呼吸的舒展與平靜。

序幕：木質隧道的空間洗禮，與一聲「うけたもう」的謙卑接納

體驗從一樓便已拉開序幕，穿越由木質構築的圓拱隧道，隨著電梯緩緩上升，都市的繁華與躁動彷彿被一層層過濾、擱置於外，讓身心獲得妥貼安放是這裡最核心的訴求。飯店名稱嵨開安旅的英文「Uketamo」其實是源自日文「うけたもう」，意為「我懷著開放的心態謙卑地接受」。這份靈感源於飯店董事長廖炳燿在日本山形縣出羽三山體驗「山伏文化」時所受到的深刻觸動。山伏修驗者在嚴酷自然中，對於萬事萬物皆以一聲「Uketamo」全然接納。這份謙卑與順應，被完整貫穿於整個旅宿的設計中。從溫潤的建築線條到流暢的光影語彙，皆順應著接納的主軸展開，令人眼睛一亮。

▲飯店特別訂製的大幅山景壁毯，透過細緻的紡織質感將自然遠意拉進室內。

若想尋求更深度的平靜，五樓櫃檯還貼心提供妥善保管手機的服務，讓住客在無訊息通知干擾的狀態中進行一場全然專注的「數位排毒」。呼吸深了，心率緩了，整個人的步調徹底放慢下來。

嵨開安旅用這種具儀式感的方式告訴旅人：真正的奢華，是找回自主的節奏。

▲流暢的樓梯動線連結著不同樓層，溫暖的間接光源洗刷牆面，帶來極具穿透感的視覺層次。

▲角落裡如蠶繭般包覆感十足的座位設計，給了旅人一處隨時能安靜留白、沉澱心情的小天地。

嵨開套房與深眠自在：木質流動、水域包覆與內觀調頻的居所

走進這次入住的「嵨開套房」，寬敞的雙起居格局被溫潤內斂的木質色調溫柔包覆。客廳、臥室與灰色石質調的衛浴空間動線流暢，在東方禪意與現代極簡美學間找到了不錯的平衡點。客廳與臥室的獨立分區，讓隨行的旅人能擁有各自獨立、互不干擾的呼吸節奏，這份體貼對於重視個人時間與隱私的現代旅人而言，顯得格外到位。

獨立的起居空間延伸出開闊視界，充足的自然採光佐以淡雅木質調，營造出居家般的安心與從容。

臥室角落鋪設如苔蘚般的綠意地毯，與溫暖的大地色系床背牆相呼應，將山林的意象悄悄融入這個休憩空間。

▲細緻描繪芭樂、百香果與蓮霧的水彩畫卡，用台灣在地的風物展現款待心意，後來才知道原來是出自董事長千金之手，這份巧思令人相當驚喜。

配合飯店讓人身心安放的主軸，這裡不再只是單純過夜的載體，而是一個引導旅人與自己對話的內觀空間。特別是這次體驗專為舒緩都市緊繃節奏而設計的「深眠自在」住房專案，飯店將靜心儀式與深層睡眠的設計梳理並融入客房的日常之中。

▲灰色石面牆身與純白極簡浴缸形成優雅對比，將衛浴空間打造成一處能專注獨處的水域。

靜心吐納與銅缽磬音：客房內的身心調頻

踏入客房，臥室桌上擺放著一只專屬的「深眠自在寶盒」，裡頭備妥了蒸氣眼罩、耳塞，以及兩包拿在手中極具份量的天然草藥入浴包；桌上準備了包含新鮮奇異果與源自阿育吠陀（Ayurveda）的療癒能量球。在享用迎賓點心、讓身心慢下來的同時，一套完整的內觀儀式已悄然展開：

●靜心吐納：開啟電視，順著內建的三種專屬瑜伽與冥想課程，在寬敞的客房一隅鋪開預備好的瑜伽墊。跟著畫面的引導調整呼吸，讓長途奔波的肢體慢慢舒展歸位。

●頌缽音療：房內備有質樸的銅製頌缽。換上觸感舒適的專屬居服，盤腿而坐，手持擊槌輕輕敲擊。當沉穩清透的磬音在空間內緩緩盪開，原本浮躁的思緒也隨之沉澱下來。

在步調緊湊的行程空檔中，能有這樣一段全然歸零的留白時光，確實很有意思。

▲換上親膚舒爽的館內服，手持木槌輕擊質樸的銅缽，讓沉穩的磬音在房間裡慢慢盪開沉靜氣氛。

桌面開展出的各式療癒物件：天然草藥入浴包、蒸氣眼罩與耳塞，將助眠體驗落實於觸手可及的細節中。

▲迎賓點心特別選用源自阿育吠陀概念的手作能量球，咬下滿是堅果與果乾的天然純香。

▲開啟電視內建的專屬伸展課程，在瑜伽墊上順著畫面引導調整呼吸吐納。

溫熱草藥與S曲線依託：水域美學與睡眠儀式

在繁華台北東區的喧囂背後，能心無旁鶩地泡個熱水澡，無疑是件奢侈的事。將寶盒中的草藥包浸入熱水中，浴室裡隨即氤氳著裊裊熱氣。草藥入浴包的調香沉靜舒適、雖淡而顯，在呼吸吐納間，讓人慢慢卸下思緒重擔。

助攻這份療癒感的是浴室內配置的TOTO晶雅石系列獨立式浴缸。這款浴缸不僅擁有榮獲德國 iF 國際設計大獎的純白極簡外觀，質地溫潤，其悠揚曲線設計，可順著弧度浸入水中靠臥，頭部的重量能輕巧地釋放到浴缸邊緣，讓脊椎順應著最自然的S形曲線得到依託。那種宛如被溫柔擁抱的包覆感，能深刻釋放因整日奔忙而積累在頸部與背部的張力，泡起來格外放鬆有感。

沐浴備品則選用了台灣在地品牌「茶籽堂」的馬栗樹系列，揉合薰衣草、岩蘭草、甜橙與羅馬洋甘菊的天然精油，沉穩的草本尾韻提供著安定的力量。溫熱的草藥蒸氣、晶雅石浴缸的曲面包覆，與草本清香在浴室空間中交織，將一身的疲憊溫柔揉開。

關於這些，飯店其實說得不多，要讓住客自己親身感受。

▲質地溫潤的晶雅石材質與流暢弧線，極簡的幾何細節裡藏著對人體工學的體貼考量。

▲伴著草藥蒸氣與暖意，讓積累整天的頸背張力隨水流慢慢鬆開。

身心安頓的共振場所：Avata Wellness 70 分鐘深度感官重整

把感官調頻到與山林同步的頻率，在都市核心進行一場徹底的身心洗滌。這回入住，特別留出時間，把握機會在一天內接連參與了下午與晚上的兩堂瑜伽課程。這裡引進了來自尼泊爾的Avata Wellness療癒體系，每堂課都是紮紮實實上滿70分鐘，整體的引導細緻且相當專業。

▲寬敞開闊的練習場域，溫潤木地板搭配微光照明，隨時準備引導旅人展開感官洗滌。

▲在老師細緻不急促的指令下緩緩展開肢體，讓日常累積在肩頸與側體的緊繃感隨著伸展慢慢釋放。

下午體驗的「頌缽浴」尤其令人難忘。在寧靜的空間裡，隨著老師的指令進行呼吸調息，原本浮躁的思緒在穩定的吐納間漸次沉澱。隨後進入大休息，整個身體被沉穩、悠長的銅缽震動頻率完全包裹。

那種音頻的共振像是一股溫柔的暖流，不著痕跡地梳理著緊繃的張力。沒過多久，意識便順應著這份深度的安定感，自然而然地滑入了休眠模式。在緊湊的都市步伐中，能有這樣一段全然交出自己的深度療癒時光，確實是極其奢侈而美好的感官重整。

▲老師專注地操作著前方大小不一的銅缽，沉穩的泛音與共振在寧靜的空間裡緩緩盪開。

▲進入大休息狀態，全身被悠長的銅缽震動完全包裹，意識在安定的聲波中自然滑入休眠模式。

晨光中的原食盛宴：Bliss & Bone誠實回應身體律動

在一場好眠之後醒來，清晨的味覺該如何被溫柔喚醒？來到嵨開安旅五樓的「Bliss & Bone」餐廳，空間延伸了整座旅宿內斂溫潤的木質調性。

這裡的命名很有意思，官網上提到「Bliss」象徵攝取對的蔬菜時身體感受到的輕盈與心安；「Bone」則代表優質蛋白質所帶來的滋養與支撐力量。餐廳與在地小農長期合作，以低干預的原型食物，誠實地回應旅人當下的身體節奏。

▲手工綠釉磚牆襯托著鮮明的品牌標誌，搭配頂上花瓣般的藝術吊燈，勾勒出溫柔而具質感的入口意象。

▲延伸的弧形天井語彙貫穿空間，溫潤木色與石材檯面相互和諧，築出一處能安心享用晨食的場域。

因為這次是來體驗「深眠自在」住房專案，餐桌上特別準備了專屬的介紹牌，加深了餐點與住房專案的連結。

四道式的清晨風味節奏

Avata 花園食用花草甦醒茶：率先遞上，淡淡的草本香氣輕輕開啟了清晨的感官。

經典早餐盤：包含了鹽麴紅玉雞胸、太陽蛋、絲滑馬薯泥、炒蘑菇與綜合時蔬。旁邊的深眠自在字卡寫著：「以鹽麴撫平緊繃、優質蛋白支撐起飽滿神采…」。雞胸肉鮮嫩不乾柴，與溫潤的半熟蛋搭配得恰到好處。

特製佛陀碗：這款較少會出現在台灣飯店早餐的選擇，鋪上了炭烤舞菇、紅藜穀物豆飯、天貝豆腐排與日式漬根菜。專屬字卡提示：「舞菇與毛豆輕啟腸道律動，紅藜與天貝守護平衡，薑香溫柔喚醒身心。」原型食材的純淨風味在口中交織，吃起來完全沒有負擔。

餐後甜點：風味純淨的「豆乳布丁與季節水果醬」，佐以當季精選水果，為這頓早餐劃下舒服的句點。

這裡不追求繁複的形式與過度的調味，每一道菜都盡可能保有食材最真實的輪廓。在這樣的光影與氛圍裡定下心來用餐，身體確實能感受到久違的輕盈與踏實。

▲晨間的美味不需繁複裝飾，在一匙一箸之間，感受食材最真實的風味與飽足感。

▲煎至金黃香酥的天貝，搭配色彩繽紛的日式漬根菜與穀物豆飯，視覺與味覺皆清爽無負擔。

▲鹽麴香氣包裹著嫩口雞胸肉，搭配兩顆半熟太陽蛋與專屬字卡，兼具滋養與用餐儀式感。

放下手機，在城市蛋黃區找回自主節奏

在喧囂的城市蛋黃區裡，能有這麼一處讓清淨空氣、好水與磬音包裹的安所，確實很有意思。飯店在隱於無形的基礎環境上也花了心思，全館導入ifD電子集塵與BPI雙極離子空氣淨化技術，讓111間客房皆具備抑菌效能，飲水則透過G+奈米過濾系統濾除雜質並保留天然礦物質；從每一次順暢無負擔的呼吸、每一口純淨甘甜的水開始，不著痕跡地調慢頻率，讓緊繃的身心逐步沉靜下來。

從一樓木質隧道的空間洗禮、房內的頌缽與冥想，到Avata Wellness的音療共振，以及Bliss & Bone對於原型食材的堅持，嵨開安旅將「うけたもう（謙卑接納）」的精神落實於微小環節中，不張揚卻具力量。這趟旅程從過濾喧囂開始，到深沉睡眠與原食滋養結束，若想在緊湊的都市步調中尋回平靜、好好睡上一覺，這座都市安所值得親自前來，交出自己，體驗一回全然接納當下的自在。

▲設於梯廳明亮窗邊的取水檯面，提供經奈米過濾系統處理的純淨好水與各式茶包，讓往來旅人能隨時補給甘甜。

▲瑜伽教室同層的更衣室，以深藍六角磚搭襯水磨石地板，流暢洗鍊的幾何設計相當好看。

▲木架上展示著介紹「Uketamo」山伏文化的立牌，將山林修驗者謙卑接納自然的哲理，清晰呈獻給每位前來的旅人。

文章精選 QA

Q1：嵨開安旅（Uketamo）的核心哲理與品牌背景為何？

飯店名稱源自日文「うけたもう」，意為「我懷著開放的心態謙卑地接受」。靈感來自飯店董事長在日本山形縣出羽三山體驗山伏修驗者文化時的深刻觸動，強調全然接納當下與自然，並將這份謙卑轉化為溫潤的建築線條、光影與住房體驗。

Q2：「深眠自在」住房專案有哪些具體的舒壓與睡眠儀式配置？

專案提供專屬「深眠自在寶盒」（內含蒸汽眼罩、耳塞與草藥入浴包），搭配迎賓阿育吠陀能量球與奇異果。套房衛浴配置榮獲iF設計大獎的TOTO晶雅石獨立浴缸與茶籽堂馬栗樹精油備品，透過草本薰香與人體工學水域包覆釋放脊椎張力。

Q3：館內Avata Wellness療癒課程與房內頌缽體驗有何獨特之處？

飯店引進來自尼泊爾的Avata Wellness專業體系，提供每堂70分鐘的紮實瑜伽、頌缽音療等不同課程選擇，特別推薦頌缽音療，透過銅缽震動共振梳理張力，協助旅人自然滑入深層休眠。此外，每間客房皆配備專屬銅製頌缽與內建瑜伽引導課程，供房客自由內觀練習。

Q4：Bliss & Bone餐廳的餐飲哲學與早餐特色是什麼？

餐廳與在地小農合作，主打低干預原型食物。「Bliss」象徵蔬菜帶來的輕盈心安，「Bone」代表優質蛋白的滋養。提供包含花草甦醒茶、鹽麴紅玉雞胸早餐盤、天貝紅藜佛陀碗與豆乳布丁等專屬套餐，以誠實原味回應清晨的身體律動。

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嵨開安旅（Uketamo）

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地址：台北市大安區仁愛路四段

作者：「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！