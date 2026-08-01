C羅曬「鴿子蛋」傳周末結婚　秀冰塊腹肌寫「Not Yet」暗藏密碼

▲喬治娜（左起）、C羅與兒子Cristiano Ronaldo Jr.在西班牙Mallorca島度假。（圖／翻攝cristiano IG）

記者陳雅韻／台北報導

本周名人圈瘋傳41歲的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與喬治娜（Georgina Rodriguez）在這個周末會在葡萄牙完婚，兩人還在私人飛機上大曬巨鑽戒，更令人好奇。不過C羅po出與長子Cristiano Ronaldo Jr.在海邊秀肌肉的照片，16歲的兒子雖然也練得精壯，但遠不及C羅驚人的冰塊腹肌，C羅於貼文寫下「Not Yet」（尚未）二字，究竟指的是兒子還沒練成老爸模樣，還是尚未有舉辦婚禮計畫，頗耐人尋味。





▲C羅（左）與兒子一起秀肌肉，擁有冰塊腹肌的他寫下「Not yet」二字耐人尋味。（圖／翻攝cristiano IG）

C羅正帶著未婚妻喬治娜與兒女一起到西班牙Mallorca島度假，向來樂於分享豪奢生活的兩人，各自以IG紀錄這趟家庭之旅，C羅po出與孩子一起走向私人飛機的照片並寫下「快樂的爸爸」，對於家人的愛溢於言表；喬治娜則大秀登機行頭，帶著愛馬仕（Hermès）百萬鱷魚皮柏金包、Gucci旅行袋登機。





▲C羅帶著兒女一起搭私人飛機度假。（圖／翻攝georginagio IG）





▲喬治娜登機包是愛馬仕鱷魚皮柏金包與Gucci行李袋。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜加碼曬出與C羅的奢華首飾，她戴著C羅送的「鴿子蛋」求婚鑽戒配AP（Audemars Piguet，簡稱AP）Royal Oak皇家橡樹系列全鑽錶，C羅則戴著祖母綠型切割巨鑽戒與「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）定價超過2200萬元的NAUTILUS 5811/1460G-001全鑽錶，兩人熱衷bling bling裝扮，果然很合拍。





▲喬治娜與C羅一同曬巨鑽，兩人分別戴AP（左）與PP全鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）