fb ig video search mobile ETtoday

C羅曬「鴿子蛋」傳周末結婚　秀冰塊腹肌寫「Not Yet」暗藏密碼

>

▲▼ C羅,喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜（左起）、C羅與兒子Cristiano Ronaldo Jr.在西班牙Mallorca島度假。（圖／翻攝cristiano IG）

記者陳雅韻／台北報導

本周名人圈瘋傳41歲的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與喬治娜（Georgina Rodriguez）在這個周末會在葡萄牙完婚，兩人還在私人飛機上大曬巨鑽戒，更令人好奇。不過C羅po出與長子Cristiano Ronaldo Jr.在海邊秀肌肉的照片，16歲的兒子雖然也練得精壯，但遠不及C羅驚人的冰塊腹肌，C羅於貼文寫下「Not Yet」（尚未）二字，究竟指的是兒子還沒練成老爸模樣，還是尚未有舉辦婚禮計畫，頗耐人尋味。

▲▼ C羅,喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲C羅（左）與兒子一起秀肌肉，擁有冰塊腹肌的他寫下「Not yet」二字耐人尋味。（圖／翻攝cristiano IG）

C羅正帶著未婚妻喬治娜與兒女一起到西班牙Mallorca島度假，向來樂於分享豪奢生活的兩人，各自以IG紀錄這趟家庭之旅，C羅po出與孩子一起走向私人飛機的照片並寫下「快樂的爸爸」，對於家人的愛溢於言表；喬治娜則大秀登機行頭，帶著愛馬仕（Hermès）百萬鱷魚皮柏金包、Gucci旅行袋登機。

▲▼ C羅,喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲C羅帶著兒女一起搭私人飛機度假。（圖／翻攝georginagio IG）

▲▼ C羅,喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜登機包是愛馬仕鱷魚皮柏金包與Gucci行李袋。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜加碼曬出與C羅的奢華首飾，她戴著C羅送的「鴿子蛋」求婚鑽戒配AP（Audemars Piguet，簡稱AP）Royal Oak皇家橡樹系列全鑽錶，C羅則戴著祖母綠型切割巨鑽戒與「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）定價超過2200萬元的NAUTILUS 5811/1460G-001全鑽錶，兩人熱衷bling bling裝扮，果然很合拍。

▲▼ C羅,喬治娜 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜與C羅一同曬巨鑽，兩人分別戴AP（左）與PP全鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

關鍵字：

C羅, 喬治娜, PP, Patek Philippe, 錶王, 百達翡麗, Hermes, 愛馬仕, AP, Audemars Piguet

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

「再討厭也要熬滿一年」專家：過時的6個職場舊觀念不要理

「再討厭也要熬滿一年」專家：過時的6個職場舊觀念不要理

《金特務》蘇志燮根本西裝天花板！私服大叔魅力拉滿　藏著可愛反差

《金特務》蘇志燮根本西裝天花板！私服大叔魅力拉滿　藏著可愛反差

為什麼總是被提分手？5種相處模式最容易把另一半越推越遠 莎莉賽隆神級身材太狂　深V開到肚臍、閃耀流蘇裝制霸紅毯 YSL把經典紅寶石變香水！MISS DIOR首推可換蝴蝶結瓶飾　精品控搶收藏 越戒澱粉越難瘦？醫師點名7種優質碳水　地瓜、燕麥都上榜 C羅曬「鴿子蛋」傳周末結婚　秀冰塊腹肌寫「Not Yet」暗藏密碼 手機交給櫃檯保管、房裡有頌缽　住台北蛋黃區「嵨開安旅」找到深度的平靜 女生一定要學會的三個反脆弱能力！不依賴任何人就是生活的底氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面