越戒澱粉越難瘦？醫師點名7種優質碳水　地瓜、燕麥都上榜

▲減重不吃澱粉會拖垮身體代謝。（AI協作圖／品牌提供，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

「減肥先戒澱粉」是不少人的觀念，但長期完全不吃白飯、麵食等碳水化合物，反而可能影響代謝。京都堂中醫師林冠良表示，想控制體重，不是完全不吃澱粉，而是選對食物、適量攝取，才能幫助維持均衡飲食。

▲（圖／翻攝自藝人官方IG）

不少維持好身材的女藝人，其實都沒有把澱粉從菜單中刪除。舒淇曾分享自己「什麼都吃」，包括甜點也會適量享用，晚餐則常選擇五穀雜糧粥；Ella（陳嘉樺）曾提到，在調整飲食後恢復攝取白飯等原型澱粉；邵雨薇則分享，以「先菜、後肉、再澱粉」的進食順序，並以五穀雜糧取代部分精製澱粉。

▲（AI協作圖／品牌提供，經編輯審核）

林冠良表示，有些人長期限制澱粉攝取、總熱量過低，身體可能因能量不足而降低代謝率，容易感到疲倦，也可能增加後續飲食失控的風險。想控制體重，重點不是完全避開碳水，而是選擇營養價值較高的原型澱粉，他也點名7種優質碳水讓你安心吃。

1. 五穀飯

比白米含有更多膳食纖維與礦物質，有助增加飽足感，是日常主食的好選擇。

2. 糙米

保留米糠層，富含膳食纖維、維生素B群及鎂，可作為均衡飲食中的主食來源。

3. 燕麥

含有β-葡聚糖，可增加飽足感，也是許多人早餐常見的全穀類選擇。

4. 藜麥

植物性蛋白質含量較高，也富含膳食纖維，可搭配沙拉或白飯一起食用。

5. 地瓜

富含膳食纖維與鉀，適合作為部分主食替代。不過有胃食道逆流、容易脹氣或需控制血糖者，仍應依個人狀況調整攝取量。

6. 南瓜

熱量相對較低，也含有膳食纖維，可搭配正餐增加飽足感。

7. 黑米

富含花青素及膳食纖維，可與白米混合烹煮，增加全穀雜糧攝取。

林冠良也提醒，減重並非完全排除碳水化合物，而是以原型、低加工的澱粉取代精製澱粉，並搭配足夠蛋白質、蔬菜及規律運動，才能建立較容易長期維持的飲食模式。