YSL把經典紅寶石變香水！MISS DIOR首推可換蝴蝶結瓶飾　精品控搶收藏

記者曾怡嘉／台北報導

精品香氛再迎話題新品！YSL Beauty將品牌經典紅寶石心形珠寶化作全新香氛創作，DIOR則為經典MISS DIOR換上全新香氣與可替換蝴蝶結瓶飾，更讓香水成為兼具收藏與時尚感的配件。

#YSL把經典「摯愛之心」化為全新香氛

YSL Beauty推出全新【時尚訂製香水系列 熾心紅石】珍稀淡香精，以1961年誕生、象徵聖羅蘭先生幸運符碼的經典心形珠寶「摯愛之心」為靈感，將品牌傳奇意象轉化為香氛創作。

▲YSL時尚訂製香水 熾心紅石 35ml，6,000元、75ml，8,500元、125ml，11,500元。

香氣以性感紅寶石琥珀花香調為主軸，融合醛香、鳶尾根與琥珀層層堆疊，展現冷冽與溫暖交織的鮮明個性；深紅色瓶身搭配黑色高訂面料紋理設計，呼應YSL高級訂製時裝美學，也讓香氛從氣味到外型都充滿精品收藏價值。

▲MISS DIOR 香氛 30ml，3,500元、50ml，4,950元、100ml，7,000元。

#MISS DIOR換上全新香氣與高訂瓶飾

DIOR同步推出2026全新《MISS DIOR 香氛》，延續品牌高訂精神，以格拉斯玫瑰為核心，揉合香草、東加豆、廣藿香與玫瑰木，打造更溫暖柔和的香氣層次。

▲MISS DIOR 香氛瓶飾蝴蝶結(淡粉千鳥格紋)，750元。

承襲DIOR高訂精神，全新《MISS DIOR香氛》重新演繹經典設計，瓶頸的單耳蝴蝶結以更纖細俐落的線條回歸原始輪廓，並首度融入品牌經典「蒙田灰千鳥格紋」，向DIOR高訂傳承致敬。此外，品牌也首度推出可替換式「MISS DIOR香氛瓶飾蝴蝶結」，提供淡粉、黑白、丹寧與玫瑰粉四色選擇，讓香水瓶也能隨穿搭展現不同風貌。