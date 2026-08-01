為什麼總是被提分手？5種相處模式最容易把另一半越推越遠

▲感情中不要期待對方猜心，適時表達需求更重要。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每段戀愛都很認真投入，最後卻總是對方先提分手？其實，一段關係會走到終點，往往不是因為一次爭吵，而是長期累積的相處模式。以下整理5種容易消耗感情的互動習慣，看看自己是否也曾踩雷了。

1. 太依賴對方，把重心全放在戀愛

把另一半當成生活重心，任何事情都需要對方陪伴或回應，時間久了容易讓對方感到壓力。健康的感情仍需要保有自己的生活、朋友與興趣。

2. 習慣委屈自己，卻期待對方讀懂心思

有些人不敢直接說出需求，只是不斷忍耐，期待另一半主動察覺。當失望越積越多，誤會也會越來越深。比起猜心，坦白溝通更能減少摩擦。

3. 缺乏安全感，凡事都想確認

經常查勤、追問行蹤、反覆確認對方是否還愛自己，看似因為在乎，卻可能讓另一半感到窒息。信任是感情能長久的重要基礎。

4. 遇到問題只想爭輸贏

每次吵架都急著證明自己是對的，忽略彼此真正的感受，久而久之容易讓衝突變成消耗。比起分出對錯，找到解決方法更重要。

5. 把對方的付出視為理所當然

再好的感情也需要回應與感謝。當一方長期付出卻得不到回饋，熱情可能會逐漸被磨光，最後選擇離開。