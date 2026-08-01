少時俞利寵自己不手軟　勞力士、香奈兒名錶都是心頭好

▲俞利日前觀賞F1匈牙利大獎賽，一身休閒搭配勞力士錶。（圖／翻攝yulyulk IG）

記者陳雅韻／台北報導

2007年以少女時代身份出道的南韓女星俞利，確定將在8月31日結束與SM娛樂的合約，離開合作長達19年的老東家，不過她仍會以少女時代的身分繼續活動，特別強調團體不受影響。除了歌手身份，近幾年她也積極朝戲劇與主持方面發展，身上所戴的精品都是她犒賞自己的禮物，勞力士（Rolex）與香奈兒（CHANEL）名錶正是她的心頭好。

▲勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶白色黃金與蠔式鋼款，317,000元。（圖／翻攝勞力士官網）



俞利日前到F1匈牙利大獎賽欣賞刺激的賽車比賽，就戴著兩款愛錶出遊，現身賽車觀眾席時身穿白色背心，搭配勞力士317,000元的Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶白色黃金與蠔式鋼款，配有深灰色面盤與Jubilee紀念型錶帶，風格俐落，與正裝或休閒裝扮都能完美契合。

▲俞利夜遊布達佩斯，戴著香奈兒PREMIÈRE腕錶。（圖／翻攝yulyulk IG）

夜遊布達佩斯時，身穿紅色緞面細肩帶配牛仔褲的俞利，戴著香奈兒經典PREMIÈRE腕錶，此系列於1987年問世，是香奈兒首款女士腕錶，其八角形錶殼呼應 N°5 香水瓶蓋造型，原創款搭配皮革交織錶鍊則呼應標誌性菱格紋包款的鍊帶，俞利所戴的款式採用絲絨質感黑色橡膠錶帶，約189,000元。