黃金不只保值更要美！　解析主流工藝與挑選攻略

▲Just Gold鎮金店慶35周年，發表Art Deco風格的噴泉圖案「雋藝」純金系列首飾。（圖／Just Gold提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

黃金因為延展性高、化學性質穩定且質地柔軟，從古代宮廷到現代珠寶設計，發展出了極為豐富的製作與雕琢工藝，且技術日新月異，賦予黃金首飾更摩登時尚的面貌，且具絕佳保值性，吸引不少藏家收藏。《ET Fashion》依目前主流工藝，探究黃金首飾的多變設計與特色。





▲Just Gold運用古法金工藝打造的雋藏系列如意福祿黃金手鍊，約132,600元。

古法金

古法金傳承自中國古時製造皇家御用品的「宮廷造辦處」，是專為皇室貴族做金器所用的技術，經古法磨砂的作品表面呈現啞光且色澤溫潤、低調中帶有奢華，並流露復古氣息，多為實心設計，不僅重量較一般金飾重，也耐戴不容易變形，鎮金店Just Gold雋藏系列如意福祿黃金手鍊即是以古法金工藝製作而成。





▲運用5D工藝製作的Just Gold Hello Kitty瑞馬吉燈黃金擺件，約139,800元。

現代科技工藝

現代工藝則成功克服純金過軟易變形的缺點，且在黃金價格攀升的年代能呈現輕量化黃金作品讓消費者更容易入手，同時創造出更多立體造型與時髦款式。當中3D硬金工藝採用電鑄工藝，加入特殊金屬離子提升硬度，製作出中空輕量但大體積的立體造型黃金作品，5D工藝則是3D的進化版，比3D金更輕、更硬，且表面光滑度達到鏡面級別，Just Gold運用5D工藝製作Hello Kitty瑞馬吉燈黃金擺件。





▲Just Gold採用5G工藝創作真我時尚螺紋黃金耳環，約41,600元 。

嶄新的5G工藝則解決了黃金過軟的特性，兼具高硬度、高純度與亮麗質感的特色，款式輕盈且韌性佳，甚至可做出K金色澤，為黃金首飾注入現代感，解決了傳統足金「太軟易變形」以及3D硬金「質感偏霧面、修復困難」的痛點，不過若遭受極大力道擠壓變形、凹陷或斷裂，一般的金飾店無法透過焊接修復，只能走向折舊回收一途。





▲點睛品足球XL黃金串珠結合硬金工藝與酷黑工藝，約14,600元。（圖／點睛品提供）

各項黃金工藝各有特色與難以突破的限制，端看消費者欣賞何種設計，選擇心儀首飾或擺件，不少藏家還喜歡酷味十足的「黑金」，點睛品近期採用「硬金電鑄技術」與「酷黑」工藝打造足球XL黃金串珠吸睛；周大福最新DAWN系列黃金首飾，從盛唐紫檀木畫槽琵琶的四瓣花圖騰中擷取靈感，結合內填鎏彩、立體微鑲與奈米精雕構成一片華美。





▲周大福DAWN系列足金耳環與項鍊採用內填鎏彩、立體微鑲與奈米精雕工藝，構成一片華美。（圖／周大福提供）