On週末快閃「跑者驛站」Cloudmonster 3進化！NB 509、AC Runner夏日必收

記者鮑璿安／綜合報導

夏季鞋履市場再掀新話題，瑞士跑鞋品牌 On 昂跑持續深化標誌性的「Run On Clouds」跑步哲學，以升級版 Cloudmonster 3、Cloudmonster 3 Hyper 搶攻跑者市場，首度打造期間限定 Run Hub 跑者驛站帶來沉浸式體驗。而New Balance 以融合 Y2K 美學的 509 與兼具機能、潮流感的 AC Runner 為主角，讓運動鞋不只是跑步裝備，更成為日常穿搭的重要元素。





▲On 昂跑即日起至8月2日在微風南山打造期間限定 Run Hub 跑者驛站，將「Run On Clouds」精神化為實體體驗空間 。（圖／品牌提供）





▲（依序）女 Cloudmonster 3 Hyper 象牙白-霧綠$ 7,280；男女 Cloudmonster 3 寬楦 溪藍色-霧綠$ 6,280。（圖／品牌提供）



On 昂跑今年首度打造期間限定 Run Hub 跑者驛站，將「Run On Clouds」精神化為實體體驗空間，除了試跑、團跑與恢復課程，也同步帶來全新配色的 Cloudmonster 3 系列。品牌希望傳遞的不只是輕盈腳感，而是專注自己的節奏、享受跑步過程的生活態度。此次主打的 Cloudmonster 3 延續系列高緩震特色，重新升級中底結構，搭載三層 CloudTec雲端緩震科技、雙密度 Helion™ 發泡材質打造更柔軟的落地感與流暢能量回饋。至於定位更高階訓練鞋的 Cloudmonster 3 Hyper，則使用全掌 Helion™ HF 高回彈中底，提供更充沛的推進力與緩震效果，特別適合長距離課表與高里程訓練。





▲AC Runner鞋款採用不同密度的 Fresh Foam X 中底科技，兼顧爆發力訓練、日常步行與長時間著用需求，NT$4,480。（圖／品牌提供）





▲NB 與 COLD STONE 酷聖石將玩心色彩極致發揮，以繽紛的「N寶飲料提袋」色彩為底，推薦四款對應色系的經典冰品。（圖／品牌提供）

New Balance 則將焦點放在潮流與生活風格，推出兩款不同定位的新鞋， 509以品牌經典跑鞋為基礎，揉合 Y2K 千禧年美學，大量運用透氣網布、金屬質感皮革拼接，打造兼具未來感與復古氣息的外型。中底搭載 ABZORB 緩震科技，不論城市漫步或長時間穿著，都能兼顧舒適與支撐，本季更推出灰、銀、黑、萊姆綠等多款新色，滿足不同穿搭風格。

另一雙話題鞋 AC Runner 則從專業訓練鞋延伸至街頭潮流，在歐美已累積高人氣，鞋款採用不同密度的 Fresh Foam X 中底科技，兼顧爆發力訓練、日常步行與長時間著用需求，流線輪廓搭配具未來感的細節設計，讓運動與時尚自然接軌。此次同步推出泡泡紫、奶油黃、極光藍、熔岩紅等七款配色，品牌也攜手發發、COLD STONE 酷聖石與六福村展開夏日聯名企劃，以限定提袋與多項優惠。