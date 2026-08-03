黑松桶陳金高在瓶中轉化蜜香　噶瑪蘭世界冠軍雪莉泥煤3500元入手

▲黑松系列新作「桶陳金門高粱酒 No.3」，結合中式高粱酒釀造工藝與西方威士忌過桶手法，企圖打造高粱新味。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣烈酒持續展現特色，黑松公司則與金門酒廠延續中西合璧風格，推出結合專屬訂製橡木桶，與瓶中持續熟成特性的桶陳高粱的「創世者」新品；金車噶瑪蘭近期以「泥煤探尋者」，於 2026 IWC 國際威士忌競賽二度奪下世界冠軍，以煙燻泥煤交織雪莉桶的純熟工藝，再次登上威士忌世界之巔。

黑松近期攜手金門酒廠推出「創世者」經典系列新作「桶陳金門高粱酒 No.3」，結合中式高粱酒釀造工藝與西方威士忌過桶手法，企圖打造高粱新味。該酒款精選金門高粱原酒於小批次專屬訂製橡木桶中熟成，採用非冷凝過濾且不添加焦糖調色。產品主打「瓶中持續熟成」特性，裝瓶後酒液仍能在瓶中隨時間轉化，展現蜂巢蜜香、紫羅蘭花香與木質辛香，並與穀糧香及窖香交融，售價 2,580 元，8／5 起陸續開賣。

金車噶瑪蘭威士忌在 2026 IWC 國際威士忌競賽中傳出捷報，其「噶瑪蘭泥煤探尋者 Oloroso雪莉桶泥煤威士忌原酒 單一麥芽威士忌」以 96.97 高分奪下「2026威士忌世界冠軍」，釀酒團隊也獲得「年度最佳首席釀酒師」獎項。

得獎酒款展現深邃黑葡萄乾色澤，融合煙燻泥煤與 Oloroso 雪莉桶風味，香氣帶有烤芒果、淡雅灰燼與白胡椒，入口呈現柑橘、奶油糖、鳳梨乾、鹹甜黑棗與烏梅蜜餞口感，尾韻延伸至巧克力、咖啡與堅果氣息，酒精濃度介於 50~59.9% 之間，700ml 售價 3,500 元。

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