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哈蘭德炫778萬「錶王」彩虹錶　同框喬丹曝光2,000萬神級AP錶

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▲▼哈蘭德 。（圖／翻攝IG）

▲哈蘭德（中）與親友在南法度假，戴著PP Aquanaut型號7968/300R-001腕錶。（圖／翻攝sanderberge8 IG）

記者陳雅韻／台北報導

挪威國家隊前鋒哈蘭德（Erling Haaland）近日與親友到南法度假，身為瑞士名錶百年靈（Breitling）品牌大使的他，從所戴的錶款可見他放鬆的心情，戴著「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）要價7,783,000元的Aquanaut型號7968/300R-001腕錶，錶圈鑲嵌彩虹漸層色調排列的寶石，高調炫目。

▲▼哈蘭德 。（圖／翻攝IG）

▲PP Aquanaut型號7968/300R-001腕錶，7,783,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

哈蘭德所戴的PP Aquanaut型號7968/300R-001腕錶，採用隱密鑲嵌工藝於錶圈飾以長方形切割鑽石與彩虹色調排列的彩色藍寶石，兩圈華麗設計吸睛度百分百，隨錶附贈紅色、霧面米色與霧面白色三條複合材質錶帶，讓他能隨服裝色系自在轉換;內載具飛返計時功能的CH 28-520自動上鍊機芯，珍珠母貝面盤呈現中央計時秒針與60分鐘計時盤。

▲▼哈蘭德 。（圖／翻攝IG）

▲哈蘭德（左）巧遇麥可喬丹開心合影，麥可喬丹戴AP 慶祝150周年推出的大小自鳴三問錶Code 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie。（圖／翻攝sanderberge8 IG）

此行哈蘭德還巧遇籃球界傳奇人物「飛人喬丹」麥可喬丹（Michael Jordan），他開心與偶像合影並在IG分享，興奮寫下「No caption needed」（無需圖說）。粉絲注意到的另一亮點是麥可喬丹所戴的名錶，是AP（Audemars Piguet，簡稱PP）去年慶祝150周年推出的大小自鳴三問腕錶Code 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie 150th Anniversary，價格超過2000萬元。

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關鍵字：

哈蘭德, 麥可喬丹, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, AP, Audemars Piguet

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