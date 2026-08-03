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許光漢示範最帥機能穿搭！Canada Goose軍綠防風夾克　夏日感直接拉滿

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記者鮑璿安 ／綜合報導

盛夏不一定只能待在城市，Canada Goose 邀請全球品牌大使許光漢走進湖畔與森林，以陽光、山野與自由為靈感，演繹2026春夏系列，帥照讓粉絲們好心動。品牌以「Natural Intelligence（自然界的智慧）」作為本季主題，將機能服飾融入生活風格，許光漢也換上各種輕便單品，展現戶外與都會之間毫無界線的當代穿搭哲學。

▲▼ 許光漢。（圖／品牌提供）

▲▼ 許光漢。（圖／品牌提供）

▲▼ 許光漢。（圖／品牌提供）

▲許光漢此次以一身兼具戶外機能與時髦感的造型亮相，最吸睛的莫過於鮮明的青檸黃色 Vantage T-Shirt。（圖／品牌提供）

許光漢此次以一身兼具戶外機能與時髦感的造型亮相，最吸睛的莫過於鮮明的青檸黃色 Vantage T-Shirt，立體壓紋 Logo 為簡約輪廓增添層次，也替整體造型注入夏日活力。外層搭配Killarney 防風夾克，採用輕量防風材質打造，軍綠色調呼應自然景致，俐落剪裁與連帽設計兼具實穿與造型感，不論直接穿著或隨興繫在腰間，都能為穿搭增添率性的戶外氛圍。

▲▼ 許光漢。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose Vantage T-Shirt-男款-青檸黃色，NT$8,700。（圖／品牌提供）

▲▼ 許光漢。（圖／品牌提供）

▲Canada Goose Killarney 防風夾克男款青苔綠色 ，NT$24,200 。（圖／品牌提供）

下身則搭配 Snow Goose 系列 Lighttrail 工裝長褲，以寬鬆剪裁結合工裝口袋細節，在舒適度與機能性之間取得平衡，呼應近年持續延燒的 Gorpcore 風格。腳踩 Ossington 運動鞋，低調的鼠尾草綠色與整體配色相互呼應，完成兼具探索精神與都會時尚感的夏日 Look，既保有Canada Goose一貫的機能基因，也讓戶外服飾多了一份日常時裝感。

同時，中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人，熱騰騰釋出首波形象照，只見他以招牌陽光笑容與清爽氣質，詮釋台灣品牌服飾，一舉一動讓粉絲們好心動。

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ SEVENTEEN DK化身最迷人棒球少年 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲中信兄弟宣布推出全新品牌計畫 「BROTHERS SPACE」，將棒球文化延伸至服飾，更驚喜邀來南韓人氣男團 SEVENTEEN 成員 DK（李碩珉） 擔任品牌代言人。（圖／品牌提供）

關鍵字：

許光漢, CanadaGoose, 春夏系列, 戶外機能, Gorpcore

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