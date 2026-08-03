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罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」　Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款

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▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

療癒系「罐頭豬 LuLu」進駐統一時代百貨高雄，打造免費入場的野生森林主題快閃店，不僅有 80 公分高的巨型長頸鹿公仔，更祭出全台獨家粉紫豹紋毛絨玩偶與澎湃滿額禮；台北則有日本官方「Monchhichi」快閃店首度登台，推出台灣獨家棒球款玩偶與日本首款絨毛軟膠盲盒，呈現海島風打卡點，滿滿的夏日風打卡也很適合。

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

罐頭豬 LuLu 登陸高雄
TOYZEROPLUS 打造的《罐頭豬 LuLu 動物大狂歡快閃店》高雄場，即起至 9／14 於統一時代百貨高雄店 1F 免費登場。一踏入現場就能看到木作「動物派對拱門」，還有高達 80 公分的「長頸鹿 FRP 巨型公仔」，以及從樹洞、草叢探頭的打卡牆。現場更規劃大扭蛋機，以及提供獨家動物派對相框的「LuLu 豬限定拍貼機」，讓粉絲記錄專屬時刻。

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

業者表示，現場掃描 QR Code 申辦 TOYZEROPLUS 會員，可免費獲得海洋系列馬口鐵徽章；單筆消費滿 1,500 元送限量百變 LuLu 豬不倒翁單盒；單筆消費滿 2,500 元送限量泡泡樂園購物袋；單筆消費滿 5,000 元送限量沙灘球。

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

Monchhichi 官方快閃店首登台
日本經典療癒玩偶 Monchhichi 首度登台開設「Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店」，即起至 8／30 於台北中山羊空間登場。現場以「Monchhichi 來台灣過暑假」為主題，設置遊玩立牌、夏日衝浪打卡板、潛水艇合照牆與海邊主題裝飾牆，8／15、8／16 兩天還有人偶見面會。

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

周邊陣容集結逾 80 款人氣商品，還有「台灣獨家限定棒球款玩偶」，換上印有 Taiwan 字樣與「77」背號的藍白直條紋棒球衣，搭配經典吸吮奶嘴造型，看起來超級可愛，並同步開賣與日本同步上市的首款絨毛軟膠盲盒「Colorful Fantasy 系列」，以及 BE@RBRICK 400%、SMAK! 藝術家聯名、Netflix 真人版《ONE PIECE》Season 2 聯名款等話題商品。

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

業者表示，入場消費不限金額，即可獲贈「Monchhichi遊台灣貼紙」；單筆消費滿 2,000 元送燈箱扭蛋；特定假日入場追蹤官方 FB/IG 並發布相關貼文/限時動態標註 @IPnJoy，即可領取限定扇子。

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」，Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款 。（圖／業者提供）

關鍵字：

罐頭豬, Monchhichi, 快閃店, 療癒玩偶, 限定周邊

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