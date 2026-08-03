罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」　Monchhichi快閃台灣開賣限定棒球款

▲罐頭豬LuLu高雄打造「野生森林」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



療癒系「罐頭豬 LuLu」進駐統一時代百貨高雄，打造免費入場的野生森林主題快閃店，不僅有 80 公分高的巨型長頸鹿公仔，更祭出全台獨家粉紫豹紋毛絨玩偶與澎湃滿額禮；台北則有日本官方「Monchhichi」快閃店首度登台，推出台灣獨家棒球款玩偶與日本首款絨毛軟膠盲盒，呈現海島風打卡點，滿滿的夏日風打卡也很適合。





罐頭豬 LuLu 登陸高雄

TOYZEROPLUS 打造的《罐頭豬 LuLu 動物大狂歡快閃店》高雄場，即起至 9／14 於統一時代百貨高雄店 1F 免費登場。一踏入現場就能看到木作「動物派對拱門」，還有高達 80 公分的「長頸鹿 FRP 巨型公仔」，以及從樹洞、草叢探頭的打卡牆。現場更規劃大扭蛋機，以及提供獨家動物派對相框的「LuLu 豬限定拍貼機」，讓粉絲記錄專屬時刻。

業者表示，現場掃描 QR Code 申辦 TOYZEROPLUS 會員，可免費獲得海洋系列馬口鐵徽章；單筆消費滿 1,500 元送限量百變 LuLu 豬不倒翁單盒；單筆消費滿 2,500 元送限量泡泡樂園購物袋；單筆消費滿 5,000 元送限量沙灘球。

Monchhichi 官方快閃店首登台

日本經典療癒玩偶 Monchhichi 首度登台開設「Monchhichi Summer Vibe in Taiwan 2026 台灣快閃店」，即起至 8／30 於台北中山羊空間登場。現場以「Monchhichi 來台灣過暑假」為主題，設置遊玩立牌、夏日衝浪打卡板、潛水艇合照牆與海邊主題裝飾牆，8／15、8／16 兩天還有人偶見面會。

周邊陣容集結逾 80 款人氣商品，還有「台灣獨家限定棒球款玩偶」，換上印有 Taiwan 字樣與「77」背號的藍白直條紋棒球衣，搭配經典吸吮奶嘴造型，看起來超級可愛，並同步開賣與日本同步上市的首款絨毛軟膠盲盒「Colorful Fantasy 系列」，以及 BE@RBRICK 400%、SMAK! 藝術家聯名、Netflix 真人版《ONE PIECE》Season 2 聯名款等話題商品。

業者表示，入場消費不限金額，即可獲贈「Monchhichi遊台灣貼紙」；單筆消費滿 2,000 元送燈箱扭蛋；特定假日入場追蹤官方 FB/IG 並發布相關貼文/限時動態標註 @IPnJoy，即可領取限定扇子。