眼周乾燥暗沉超顯老！水乳雙萃質地、百年野山蔘補滿精氣神

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代人長時間緊盯螢幕與作息不規律，讓眼周成為最易洩漏疲態的部位，由於眼周肌膚特別薄弱，乾燥、暗沉與細紋等困擾總是悄悄浮現，為擊退眼周初老危機，各大美妝品牌紛紛祭出具備前瞻科技與珍稀植萃的強勢新品，為雙眸注入年輕光采的眼周保養聖品，擺脫疲憊，重拾明亮有神的最美眼界。

＃克蘭詩 黃金亮眼雙萃，20ml、NT$2,980

克蘭詩將經典雙萃科技延伸至眼部，迎來重磅升級的眼周抗老作品「黃金亮眼雙萃」，獨創「2-IN-1雙萃科技」透過馬鬱蘭萃取、薑黃酮，搭配菸鹼醯胺、馬栗樹七葉皂苷與植物咖啡因，完美融合水乳雙重質地，輕盈且好吸收，黃金轉轉鈕設計可以依照眼周狀態精準控制用量，精準修護全面擊退暗沉同時淡化紋路。

＃自然美 蔘萃回齡撫紋眼霜，15g、NT$3,280



以頂級蔘萃成分為核心，針對缺乏活力與初老痕跡的眼周，提供豐沛的營養補給，運用百年野山蔘精萃、專利3D緊膚因子木薯萃取、植物撫紋胜肽冰島白夏菊萃取等，其質地能完美貼合眼周輪廓，對抗因歲月與環境壓力累積的疲態，在日常保養儀式中輕柔點按，幫助撫平惱人的乾燥細紋，展現彈潤緊實的年輕光采。

＃歐舒丹 蠟菊緊緻賦活眼膜，22g x 12入、NT$1,900

針對熬夜與藍光帶來的眼周疲態，歐舒丹推出限量急救法寶，蘊含來自科西嘉島珍稀的「不凋花」金黃蠟菊精華，透過其高濃度乙酸橙花酯達到抗老功效，更揉合深層補水的「動力玻尿酸」以及咖啡因、七葉樹精萃與矢車菊花水，高效水凝膠超導體科技能緊密貼合肌膚，只需敷上15分鐘，便能密集導入。