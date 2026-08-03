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青龍紅毯女神對決！高胤禎平口裙化身優雅黑天鵝、金高銀高級仙氣

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記者鮑璿安／綜合報導

2026青龍系列大獎（Blue Dragon Series Awards）7月31日在南韓仁川盛大舉行，《柔美的細胞小將3》、《愛情怎麼翻譯？》等人氣作品齊聚角逐獎項，紅毯同樣星光熠熠。其中，高胤禎與金高銀兩位女神不約而同以平口禮服驚艷全場。

▲▼青龍獎 。（圖／翻攝自IG）

▲高胤禎選穿 Marmar Halim 2026早秋系列禮服亮相 。（圖／翻攝自IG）

高胤禎選穿 Marmar Halim 2026早秋系列禮服亮相，以無肩帶設計完整展露肩頸線條，修身抓皺馬甲式上身勾勒出纖細比例，腰間向外延伸的大面積立體褶飾，讓裙身宛如盛開花瓣般層層綻放。深紫近黑的塔夫綢面料，在燈光照射下流露細膩光澤，搭配蓬鬆的大裙襬與拖尾設計，將戲劇張力拉滿，既有古典晚禮服的華麗氣勢，又保留現代俐落輪廓。

金高銀則以黎巴嫩設計師品牌 Georges Hobeika 禮服展現截然不同的優雅路線。霧灰藍色絲緞面料散發柔和光澤，平口延伸至一字肩的抓皺披肩設計，巧妙修飾肩頸線條，同時替整體造型增添柔美層次。合身馬甲式剪裁一路收束至腰際，再透過臀部不對稱抓皺與垂墜裙襬，勾勒出流暢而修長的身形比例，讓人視線難以離開。

關鍵字：

青龍獎, 紅毯時尚, 高胤禎, 金高銀, 禮服造型

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