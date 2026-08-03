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打破傳統吸收瓶頸！微導針精華融入日常養膚　抗老撫紋更有感

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

近年美容圈掀起一股微晶與微針的保養熱潮，現代女性的護膚訴求不再滿足於表層塗抹，而是極度看重成分「滲透」肌底的效率，新一代物理性微導科技透過微小結晶體或貼片通道，精準將抗老精華送達深處，打破了傳統保養的吸收瓶頸，讓日常居家養膚也能擁有宛如專業級的精緻煥發感，正式開啟主動滲透的護膚新紀元。

＃AHC 醫美科研超光微晶新一代A醇微導針精華，30ml、售價1550元

▲AHC,DR.CINK,,AKIMIA,保養,抗老。（圖／品牌提供）

AHC將微針保養與抗老成分巧妙結合，首創「Shorticule溫和微導針技術」打破以往高效煥膚必須忍受不適的刻板印象，以極致溫和的方式讓成分深層滲透，透過新一代A醇HPR、穀胱甘肽、右旋原B5，不僅大幅提升保養有效成分的吸收率，更能針對粗大毛孔與粗糙膚觸進行細緻修護，煥發出猶如拋光般的細嫩明亮。

＃DR.CINK PDRN外泌體撫紋微晶精華，15ml、NT$1,180

▲AHC,DR.CINK,,AKIMIA,保養,抗老。（圖／品牌提供）

蘊含高達15,000支微藻晶啟動肌膚吸收力，核心成分注入850億顆雙專利外泌體，包含蜂王乳胞外體與牛奶外泌體，並搭配頂級W鮭粹再生源PDRN與極小分子玻尿酸，不僅能為熟齡膚況帶來深度的澎彈與水感滲透，更能由內而外穩定肌底，讓臉龐重拾緊緻飽滿的年輕光澤。

＃AKIMIA 逆時微晶充盈貼片，售價880元

▲AHC,DR.CINK,,AKIMIA,保養,抗老。（圖／品牌提供）

AKIMIA全新推出第三代滲透科技的保養貼片，以3,050支玻尿酸微晶以點陣式排列均勻分布於貼片表面，特殊的圓錐型結構能建立吸收通道，配方結合IV Collagen植物性第四型膠原蛋白與黑莓賦活精萃，打造出三維立體充盈配方，實現同步滲透與釋放，層層強化底層支撐力。

關鍵字：

AHC, DR.CINK, , AKIMIA, 保養, 抗老

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