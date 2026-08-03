下班後不再只想躺平　用「慢速生產力」讓你找回自己的生活時間

▲找到適合自己工作的方式，建立態度，比盲目回訊更重要。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

我們常以為「忙碌等於充實」，事實上這些零碎訊息撕裂的忙碌，只是一種「偽生產力」，它讓你看起來很忙，卻離真正的成果與心靈平靜越來越遠。如果你也厭倦這種輪迴，你該好好了解由美國暢銷作家卡爾・紐波特提出的「慢速生產力」，其主要概念為「大腦不是機器工廠，每分每秒都能維持高速度運作。真正的生產力，應該是專注做出優質的成果，而不是展示自己有多忙」。

聽到「慢下來」，很多上班族的第一反應是：「我也想啊！但主管交辦一堆事、客戶一直催，我哪敢慢下來？」其實不需要大張旗鼓地抗爭，透過以下三個「微調小策略」，在不影響工作表現的前提下，暗中找回生活主導權：

1. 建立「不上線」的深思時段：不要讓通訊軟體與 Email 成為你一整天的指揮官。

怎麼做： 每天在行事曆上為自己預約 1～2 小時的「深度工作時間」。在這段時間裡，將通訊軟體設為「請勿打擾」或暫時關掉收件匣，專心處理最需要動腦的企劃或難題。

溝通撇步： 可以在通訊軟體狀態標示：「專案撰寫中，緊急事件請直接撥打電話。」這樣既保護了專注力，又不會讓同事覺得你找不到人。

2. 學會「透明化」：當主管或同事又拋出新任務時，先別急著說「沒問題」。

怎麼做： 把你目前的待辦事項條列出來，邀請對方一起排優先順序。

溝通撇步： 「我目前正在全力推進 A 專案，預計後天交件。如果現在加入 B 專案，A 專案的品質可能會受到影響。我們要把 B 專案排在下週，還是調整 A 專案的時間呢？」用專業與品質為理由，把「拒絕」變成一場專業的優先順序討論。

3. 專案結束後安排「喘息時間」：人類的專注力就像季節，要有慢下來的時間。

怎麼做： 當你剛完成一個跨部門的大專案或緊急任務後，不要立刻無縫接軌挑戰下一個高壓大魔王。主動安排 1～2 天的「低強度整理期」，用來清理整理檔案、歸納筆記，或者閱讀一些專業文章。這段看似放慢的過渡期，是在幫大腦「降溫」，避免焦慮累積成職業倦怠。

當你不再用「秒回訊息」和「把自己塞爆」來證明價值，你才能把最寶貴的時間與心智頻寬，留給真正重要的工作，以及下班後屬於自己的精彩生活。