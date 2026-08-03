Lisa帶媽媽壓線巡店　母女同曬LV配件與Nike鞋展好默契

▲Lisa（右）與媽媽現身LLOUD曼谷快閃店，都穿著Nike鞋並拎LV包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa的個人品牌LLOUD，在曼谷設立期間限定的「LLOUD BEACH CLUB POP-UP IN BANGKOK」快閃店，現場以海灘俱樂部為主題打造沉浸式空間，讓粉絲能貼近Lisa的時尚風格亦能拍照留念。Lisa趕在快閃店2日結束前，帶著媽媽一起參觀，母女倆好默契，都拎著LV（Louis Vuitton，路易威登）包以及穿著NIKE鞋，巧妙替Lisa代言的品牌搏曝光。

Lisa現身LLOUD快閃店時少了表演時的精緻舞台妝，因此戴著自家品牌的棒球帽微露淡妝，身穿短版上衣配丹寧短褲展現纖腰，腳上則穿著黑色的Nike Air Rift分趾鞋，休閒裝扮依然時髦有型，最搶眼的是她手拎著322,000元LV Speedy P9 Bandoulière 25包，亮麗色調源自綠松石，以柔軟的小牛皮製作，配有可拆式皮革收納包，她為LV包掛上棕櫚樹造型吊飾，更添度假氣氛。





▲Lisa拎著322,000元LV Speedy P9 Bandoulière 25包，掛上可愛的棕櫚樹吊飾。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa的媽媽日常生活穿搭幾乎都出自女兒代言的品牌，此次現身LLOUD快閃店也不例外，襯衫綁著LV絲巾蝴蝶結、背著LV水桶包，所穿的鞋子也是Lisa代言的Nike，表達對女兒最大的支持。

