5款父親節禮物推薦！質感、機能與品味一次到位　爸爸收到絕對天天用

▲父親節禮物推薦（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

父親節將近，還在煩惱今年要送什麼才能真正送進爸爸心坎裡？與其挑選只會放在角落積灰塵的禮物，不如鎖定每天都用得到、還能提升生活質感的實用單品。從精品休閒鞋、皮革包款、商務托特包，到兼具機能與時尚感的雨衣、針織外套，每一件都是兼顧品味與實穿性的高分選擇。

父親節禮物推薦：BOTTEGA VENETA PIER編織皮革休閒鞋

一雙好鞋，陪伴爸爸走過每一段旅程。BOTTEGA VENETA PIER編織皮革休閒鞋，將品牌招牌Intrecciato皮革編織工藝融入俐落便鞋輪廓，不僅保有精品質感，也散發低調成熟的時尚魅力。柔軟皮革搭配舒適鞋型，無論是假日散步、旅行或日常外出，都能穿出從容自在的高級感，是一份能陪伴爸爸很久的實用精品。

▲BOTTEGA VENETA PIER 編織皮革休閒鞋／52,500元。（圖／品牌提供）

父親節禮物推薦：TSUCHIYA KABAN REBEAT斜背腰包、STRAVEN 斜背腰包

近年越來越多爸爸愛上輕旅行與散步生活，一款容量剛剛好的斜背包，自然成為每天最常使用的配件。日本皮革品牌TSUCHIYA KABAN推薦兩款人氣包型，其中REBEAT斜背腰包採用霧面復古皮革打造，圓潤輪廓貼合身形，低調卻充滿成熟魅力；STRAVEN斜背腰包則走極簡俐落風格，以八角形金屬細節點綴，在簡約中增添設計感，不論日常採買、假日散步或旅行，都能展現輕鬆又有品味的穿搭態度。

▲TSUCHIYA KABAN REBEAT 斜背腰包、STRAVEN 斜背腰包／價格店洽。（圖／品牌提供）



父親節禮物推薦：Victorinox Alox Nero托特包

如果爸爸每天往返辦公室、經常出差或開會，一款兼具收納與質感的商務包，比任何禮物都更實用。Victorinox全新Alox Nero系列，以「Made forBusiness – Designed for Style Leaders」為設計概念，延續品牌經典SwissArmy Knife™與Alox紋理元素，採用耐磨ROBIC® Twill尼龍結合真皮細節，內裡更使用100%回收材質並加入SILVADUR™技術，兼顧耐用與質感。最貼心的是提供Swiss Army Knife™ Scale客製化刻字服務，可刻上最多12個英文字母，讓父親節禮物更具紀念價值。

▲Victorinox Alox Nero托特包／11,500元。（圖／品牌提供）

父親節禮物推薦：SANDRO針織開襟衫

想替爸爸升級衣櫃，不妨從一件百搭針織外套開始。SANDRO針織開襟衫以沉穩深色調結合俐落剪裁，勾勒出成熟洗鍊的紳士氣質，不論搭配襯衫、T恤或休閒褲都毫無違和感。舒適的針織面料兼具正式與休閒氛圍，不管是上班、聚餐還是假日出遊，都能輕鬆展現好品味。

▲SANDRO_藏青色花朵鉤針開襟衫／價格店洽。（圖／品牌提供）



父親節禮物推薦：K-WAY Le Vrai 4.0 Eiffel East長版風雨衣

近年機能穿搭越來越受到歡迎，一件兼顧防水、防風與輕量設計的風雨衣，也成為送禮熱門首選。K-WAY Le Vrai 4.0 Eiffel East長版風雨衣延續品牌經典設計，採用全新4.0防撕裂面料與100%再生尼龍製成，具備10,000mmH2O防水係數及10,000g/m²/day透濕度，搭配DWR耐久防潑水處理、熱壓接縫、防風雨擋片、可調式風帽與鬆緊袖口，無論遇到午後雷陣雨、國外旅行或戶外活動，都能提供舒適又可靠的防護，更讓爸爸出門少一分狼狽、多一分從容。

▲K-WAY Le Vrai 4.0 Eiffel East長版風雨衣／7,300元。（圖／品牌提供）

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