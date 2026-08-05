fb ig video search mobile ETtoday

5款父親節禮物推薦！質感、機能與品味一次到位　爸爸收到絕對天天用

>

（圖／品牌提供）

▲父親節禮物推薦（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

父親節將近，還在煩惱今年要送什麼才能真正送進爸爸心坎裡？與其挑選只會放在角落積灰塵的禮物，不如鎖定每天都用得到、還能提升生活質感的實用單品。從精品休閒鞋、皮革包款、商務托特包，到兼具機能與時尚感的雨衣、針織外套，每一件都是兼顧品味與實穿性的高分選擇。

父親節禮物推薦：BOTTEGA VENETA PIER編織皮革休閒鞋

一雙好鞋，陪伴爸爸走過每一段旅程。BOTTEGA VENETA PIER編織皮革休閒鞋，將品牌招牌Intrecciato皮革編織工藝融入俐落便鞋輪廓，不僅保有精品質感，也散發低調成熟的時尚魅力。柔軟皮革搭配舒適鞋型，無論是假日散步、旅行或日常外出，都能穿出從容自在的高級感，是一份能陪伴爸爸很久的實用精品。

送對比送貴更重要！5款父親節禮物推薦：質感、機能、品味一次到位，爸爸收到絕對天天用

▲BOTTEGA VENETA PIER 編織皮革休閒鞋／52,500元。（圖／品牌提供）

父親節禮物推薦：TSUCHIYA KABAN REBEAT斜背腰包、STRAVEN 斜背腰包

近年越來越多爸爸愛上輕旅行與散步生活，一款容量剛剛好的斜背包，自然成為每天最常使用的配件。日本皮革品牌TSUCHIYA KABAN推薦兩款人氣包型，其中REBEAT斜背腰包採用霧面復古皮革打造，圓潤輪廓貼合身形，低調卻充滿成熟魅力；STRAVEN斜背腰包則走極簡俐落風格，以八角形金屬細節點綴，在簡約中增添設計感，不論日常採買、假日散步或旅行，都能展現輕鬆又有品味的穿搭態度。

送對比送貴更重要！5款父親節禮物推薦：質感、機能、品味一次到位，爸爸收到絕對天天用

▲TSUCHIYA KABAN REBEAT 斜背腰包、STRAVEN 斜背腰包／價格店洽。（圖／品牌提供）

父親節禮物推薦：Victorinox Alox Nero托特包

如果爸爸每天往返辦公室、經常出差或開會，一款兼具收納與質感的商務包，比任何禮物都更實用。Victorinox全新Alox Nero系列，以「Made forBusiness – Designed for Style Leaders」為設計概念，延續品牌經典SwissArmy Knife™與Alox紋理元素，採用耐磨ROBIC® Twill尼龍結合真皮細節，內裡更使用100%回收材質並加入SILVADUR™技術，兼顧耐用與質感。最貼心的是提供Swiss Army Knife™ Scale客製化刻字服務，可刻上最多12個英文字母，讓父親節禮物更具紀念價值。

送對比送貴更重要！5款父親節禮物推薦：質感、機能、品味一次到位，爸爸收到絕對天天用

▲Victorinox Alox Nero托特包／11,500元。（圖／品牌提供）

父親節禮物推薦：SANDRO針織開襟衫

想替爸爸升級衣櫃，不妨從一件百搭針織外套開始。SANDRO針織開襟衫以沉穩深色調結合俐落剪裁，勾勒出成熟洗鍊的紳士氣質，不論搭配襯衫、T恤或休閒褲都毫無違和感。舒適的針織面料兼具正式與休閒氛圍，不管是上班、聚餐還是假日出遊，都能輕鬆展現好品味。

送對比送貴更重要！5款父親節禮物推薦：質感、機能、品味一次到位，爸爸收到絕對天天用

▲SANDRO_藏青色花朵鉤針開襟衫／價格店洽。（圖／品牌提供）

父親節禮物推薦：K-WAY Le Vrai 4.0 Eiffel East長版風雨衣

近年機能穿搭越來越受到歡迎，一件兼顧防水、防風與輕量設計的風雨衣，也成為送禮熱門首選。K-WAY Le Vrai 4.0 Eiffel East長版風雨衣延續品牌經典設計，採用全新4.0防撕裂面料與100%再生尼龍製成，具備10,000mmH2O防水係數及10,000g/m²/day透濕度，搭配DWR耐久防潑水處理、熱壓接縫、防風雨擋片、可調式風帽與鬆緊袖口，無論遇到午後雷陣雨、國外旅行或戶外活動，都能提供舒適又可靠的防護，更讓爸爸出門少一分狼狽、多一分從容。

送對比送貴更重要！5款父親節禮物推薦：質感、機能、品味一次到位，爸爸收到絕對天天用

▲K-WAY Le Vrai 4.0 Eiffel East長版風雨衣／7,300元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
只是領2千！ATM數鈔聲狂響「以為裡面很多錢」　網笑：滿滿情緒價值
12生肖本周運勢出爐　猴拿下事業榜首、龍財運最強
原始連結

關鍵字：

周刊王, 父親節

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

哈佛學者分享5個「零成本幸福習慣」　不花錢也能擺脫焦慮

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

陳喬恩遊韓曬「百萬裝備」　愛馬仕手袋、AP金錶美翻

每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡

每天一杯咖啡可以嗎？營養師公開7大原則　補鐵別配咖啡

勸也沒用！做事總一意孤行的三大星座　TOP 1心裡認定就絕不會改變 真正放下一個人，不是封鎖！5個改變代表你已經走出來 G-SHOCK超音速噴射機上身　霸氣飛行錶強光下看時間依然超清晰 宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生 LV經典Monogram花朵奢華升級　立體鑽石花耀眼迷人 隋棠愛牌BONAVENTURA來台「親曝挑包哲學」！曾託朋友代購還買不到 最容易被人利用的星座Top 3！第一名有求必應太心軟　總把別人擺前面

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面