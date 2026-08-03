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崔傘同款小烏龜爆紅！韓星正瘋手機貼　TWICE娜璉、KIOF也貼上求好運

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

iPhone 17 Pro機型上市後，比起手機殼更細節的迷你裝飾小物正式打開新市場，尤其是可以裝飾在手機背面鏡頭蓋上的「鏡頭貼紙」，透過選品、裝飾一張、一張用心DIY，已經成為韓國GenZ時代展現自我個性、時尚品味不可或缺的手機必備配件，폰꾸미기（手機裝飾）的縮寫「폰꾸（Ponku）」更因此登上韓網熱門關鍵字，在2026年的最近，一款特殊的造型Ponku強力席捲SNS，就連韓星們都淪陷了！

K-POP圈最紅的小烏龜？

人氣男、女神「手機殼裝飾」韓網爆紅

在韓女團TWICE成員「娜璉」、KISS OF LIFE（KIOF）成員Haneul的自拍照中，手機上的一整列「排排站小烏龜」吸引許多網友的目光，尤其是Haneul更給了手機一個近拍大特寫，藍、粉、橘、綠、黃多隻烏龜已經比手機殼更吸睛。

崔傘同款小烏龜爆紅！韓星正瘋「幸運烏龜手機貼」，TWICE娜璉、KIOF也貼上求好運

崔傘同款小烏龜爆紅！韓星正瘋「幸運烏龜手機貼」，TWICE娜璉、KIOF也貼上求好運

崔傘同款小烏龜爆紅！韓星正瘋「幸運烏龜手機貼」，TWICE娜璉、KIOF也貼上求好運

最近以新歌〈BAD〉中的「震胸舞」洗版全網、圈粉無數的男團ATEEZ，成員們「星化」、「崔傘」也被捕捉到在黑色的手機殼上，貼著繽紛的小貼紙，引起粉絲的好奇心，特寫放大發現又是「一隻隻小烏龜」！崔傘在在近日直播中聊到這個名為「幸運烏龜（행운 거북이）」的立體貼，聽說在年輕世代之間很流行就「跟風貼上」，同時也被發現這些烏龜入鏡在的多張自拍照中，似乎已經擄獲男神的心，成為近期最愛的裝飾小物。

崔傘同款小烏龜爆紅！韓星正瘋「幸運烏龜手機貼」，TWICE娜璉、KIOF也貼上求好運

崔傘同款小烏龜爆紅！韓星正瘋「幸運烏龜手機貼」，TWICE娜璉、KIOF也貼上求好運

幸運烏龜행운 거북이為什麼會紅？

創始品牌Animini介紹

「幸運烏龜（행운 거북이）」顧名思義就是會帶來好運的烏龜造型貼，每一隻不同顏色的小烏龜，被賦予不同的「祈願意義」，例如代表戀愛運的粉紅色烏龜、祈求健康的綠色烏龜、財運擔當的金黃色烏龜等等，將它貼在手機殼的頂部或是背後鏡頭附近，就等於將自己的幸運符隨身攜帶，而不同於一般貼紙，好運烏龜的3D立體設計，有如把烏龜等比例縮小裝飾，更添視覺趣味性，另外，崔傘選擇貼上的藍色、紫色烏龜，還分別代表祈願成功以及好運，馬上引起粉絲的同款搶購風潮。

雖然現在許多通路、品牌都推出幸運烏龜裝飾貼紙，其實最早的原創作品是出自名為「Animini（애니미니）」的韓國品牌，主打獨一無二的陶瓷飾品，透過100％純手工製作而成，，除了單純以顏色裝飾，還會加入金錢符號、動物、IP角色、可愛印花等特別插畫，每一隻都是獨一無二的設計，絕對不會跟別人撞款，主要透過快閃店、各地區市集等方式販售，最近由於「幸運烏龜熱潮」，Animini宣布將暫時暫停市集活動，專注於線上商店，同時開放海外購買國際配送服務。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 崔傘, 幸運烏龜, 手機配件, iPhone

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