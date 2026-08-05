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張婧儀《野狗骨頭》地母系妝容掀熱議　4重點解析打造溫潤高級感

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由人氣小說改編的陸劇《野狗骨頭》近期話題不斷，飾演女主角「苗靖」的張婧儀不僅憑藉細膩演技圈粉，劇中溫潤內斂的「地母系妝容」也掀起熱烈討論。有別於近年流行的白幼瘦或濃豔精緻妝容，她透過自然骨相、低飽和色彩與柔和妝感，展現舒適又鬆弛的東方美學，成為社群熱議的新一代審美趨勢。

憑藉《點燃我，溫暖你》走紅後，張婧儀近期再度攜手宋威龍主演《野狗骨頭》，再次回到觀眾視野。不只演技充滿感染力，自帶故事感、辨識度極高的「地母系長相」也引發熱議。究竟地母系妝容該怎麼畫？編輯整理出4大妝容重點，一起學起來！

《野狗骨頭》張婧儀地母系妝容為何爆紅？

什麼是地母系長相？

和貓系性感魅惑犬系可愛元氣等等動物系長相不同，地母系風格整體看更強調大地般的溫潤豐腴、且充滿包容力的氣質。不刻意追求流暢的瓜子臉，圓中帶方的骨相輪廓自帶靜默的力量感，且透過圓潤有肉感的五官增加親切感，完美中和面部骨骼的硬朗，呈現柔美卻蘊含力量感的東方美。

張婧儀《野狗骨頭》地母系妝容解析！柔和暖色、立體感修容，4個重點打造溫潤高級感

張婧儀的地母感分析

張婧儀的「地母感」來自於骨相與五官比例的平衡。高眉骨與深邃的眼窩輪廓，讓視覺重心自然落在眉眼之間；微微突出的顴骨搭配帶有方感的下頜線，賦予臉部成熟、沉穩且充滿力量的氣質。另一方面，她飽滿的面部線條、偏圓的眼型、略寬的山根、厚實的鼻頭與豐潤雙唇，又中和了骨相的銳利感，營造出溫潤柔和、耐看且富有親和力的東方韻味。

張婧儀《野狗骨頭》地母系妝容解析！柔和暖色、立體感修容，4個重點打造溫潤高級感

地母系妝容重點1：保留肌膚自然紋理感

地母系妝容的底妝重點，在於呈現彷彿天生好膚質的自然光澤。底妝建議選擇暖調或中性色調，搭配帶有微光澤的粉底，打造細緻如陶瓷肌般的妝效。與追求零瑕疵的妝容不同，地母系更強調「保留肌膚原生紋理」，因此不需要過度遮瑕，只需局部修飾痘疤、泛紅等瑕疵即可，就連黑眼圈也不必完全遮蓋，適度保留眼下的陰影，反而能增添自然、耐看且富有故事感的氛圍。

張婧儀《野狗骨頭》地母系妝容解析！柔和暖色、立體感修容，4個重點打造溫潤高級感

地母系妝容重點2：修容創造面部矛盾雕塑感

地母系妝容的修容重點，在於凸顯原生骨相，而非刻意修飾臉型。可在臉頰兩側與顴骨下方輕刷修容，塑造自然的頰凹線條，再加強眼窩陰影，提升五官深邃度，同時保留下頜輪廓的骨骼感，營造舒展、大氣且富有力量的立體輪廓。

張婧儀《野狗骨頭》地母系妝容解析！柔和暖色、立體感修容，4個重點打造溫潤高級感

鼻影則不追求韓系妝容常見的細窄高挺效果，而是保留略寬的山根與較圓潤的鼻頭，透過柔和的陰影修飾，呈現自然鈍感的鼻型。這樣的妝效不僅更貼近地母系妝容溫潤、耐看的特質，也能展現柔美卻不具攻擊性的親和力。

地母系妝容重點3：用線條毛流感打造生命力

沿著眉骨描繪帶有微微弧度的眉型，選擇偏粗、眉尾略短的輪廓，並讓眉峰微微上揚，以自然毛流感為主、同時保留根根分明的毛流感，營造自然卻充滿英氣的神態。

張婧儀《野狗骨頭》地母系妝容解析！柔和暖色、立體感修容，4個重點打造溫潤高級感

眼妝則以自然深邃為主，不需要過度放大雙眼，只要填滿內眼線、加深眼窩陰影，再刷上根根分明的「太陽花睫毛」，就能讓眼神更加有神、靈動，展現地母系妝容溫柔卻富有生命力與故事感的魅力！

地母系妝容重點4：暖色系打造貴氣養人的好氣色

地母系妝容的色彩以大地色、暖橘、蜜桃色、暖杏色等低飽和暖色調為主，透過腮紅、眼影與唇彩相互呼應，營造自然紅潤、由內而外散發的好氣色。腮紅建議從顴骨位置斜向由外往內暈染，不僅能突顯骨相立體感，也能修飾臉型，讓輪廓看起來更加舒展。

張婧儀《野狗骨頭》地母系妝容解析！柔和暖色、立體感修容，4個重點打造溫潤高級感

唇妝則先以唇線筆勾勒唇型，再將邊緣自然暈開，避免過於銳利的線條，保留圓潤飽滿的唇形。最後薄擦柔霧或絲絨質地的唇彩，既不顯厚重，又能為雙唇增添細緻光澤與高級質感，讓整體妝容更顯溫柔、耐看且富有韻味。

編輯筆記：

張婧儀這次的地母系妝容，核心在於以紅潤氣色與立體骨相，詮釋溫潤卻充滿力量的東方美學。透過保留肌膚原生質感、強調骨相修容與暖色調妝感，不僅營造出自然耐看、富有故事感的氛圍，也展現低調卻高級的氣質，是非常適合作為方臉、圓臉、寬臉女孩的妝容靈感！

張婧儀《野狗骨頭》地母系妝容解析！柔和暖色、立體感修容，4個重點打造溫潤高級感

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 張婧儀, 野狗骨頭

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