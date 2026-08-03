安格斯12星座一周運勢8／3-8／9　雙子、獅子人際魅力十分驚人

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

經歷好一段混亂迷茫的整理期，牡羊這周運勢場景由暗轉明，日、木在你的戀愛宮聚首，人群中的你自帶吸睛體質，甚至能轉化群眾氛圍，成為人見人愛的亮點！單身羊不見得要刻意打扮，憑藉自然直率的真實反應，就能帶來強大的吸引力！金星周間將進駐伴侶宮，戀愛中的羊能重拾甜蜜，但也可能放大那些爭議的點，需要更多磨合與妥協。

金牛4.21～5.20

想要受人關注其實不見得要多帥多美，金牛座這周就是最好的例子！太陽在家庭宮緩釋出能量，近期的你能以一種溫暖、不踰越的特質，讓人不自覺得想與你交心深聊，單身者可以趁著金星駐守愛情宮的最後半周，略微主動的向心上人表達感受。有伴者這周適合把生活安排整理得舒服一點，與情人一起吃頓大餐、整理家務等，愈日常平淡，愈能讓感情穩定而安心。

雙子5.21～6.20

隨著日、木聚合在溝通宮位，雙子這周人際魅力十分驚人，憑藉著風趣自在的聊天氣場，不經意的寒暄對話都能讓人對你留下好印象。單身雙子桃花甜度明顯上升，夏日假期你的玩心與魅力都會被放大，適合大方展現自己。有伴者這周別再被空間綑綁，一起出遊、安排一點有趣的互動，彼此情感也會在這份新鮮感中重新活絡起來。

巨蟹6.21～7.21

金星周間轉進巨蟹的家庭宮，這周的你面對感情變得更柔軟，單身巨蟹緣分可能藏在熟人、朋友之間，某種自在的生活感，是打動你的第一訊號。有伴者需要多聊聊自己的感受及壓力，藉著情緒的分享，將能讓關係更安定。土星仍在事業宮逆行，外界期待容易讓你心裡卡著壓力，請記得，傾訴不是把情緒全數倒給對方，而是讓對方有機會理解你。

獅子7.22～8.22

本命宮中得到日、木的合相加持，獅子這周彷彿自帶蘋果光，不必費心吸引大家注意，也能有很高的存在感。單身獅桃花運佳，你的自信、幽默與具說服力的表達就是最大加分，可以大方告白或釐清曖昧。此時火星停留人脈宮，人際互動熱鬧，但某些耳語或負評仍值得注意，即使是無傷大雅的八卦，也可能帶來星火燎原的後續效應。

處女8.23～9.22

金星本周將從處女座本命宮退場，轉進你的價值宮位，對於處女座來說，桃花不再只是一時戀愛腦，而是能在好感中理性判斷，因此不需要調快腳步，今年夏天有機會遇見讓你越相處越安心的對象。火星在事業宮讓工作壓力偏高，這裡也建議交往中的處女座們，要懂得明確隔離工作與生活，別把職場上的心累帶進感情裡變成兩人的疲憊。

天秤9.23～10.22

隨著金星這周間移轉至天秤本命宮，關於天秤的魅力、人際優勢、貴人都將被順勢抬升，加上日、木疊加在人際宮帶來的正向能量，8月開始就是天秤座人氣、桃花大躍進的黃金期，越自然放鬆，越容易吸引對的人靠近。只是土星仍在伴侶宮逆行盤踞，近期感情上的關鍵在於表達與溝通，勇敢把需求說清楚，將勝過所有的委屈與遷就。

天蠍10.23～11.22

天蠍的魅力往往來自一種隱性特質，只有在不去注意的時刻才能感受到那股與眾不同的吸引力，這周金星轉進潛意識宮，讓你更多了一點低調與神祕；單身者別急著把感覺藏起來，適度釋放一點善意，會比全程冷靜觀察更有機會讓關係往前走。有伴者則要試著讓出一點距離，避免過度敏感破壞兩人之間的默契。

射手11.23～12.21

雖然人群中的射手座向來不孤單，不過這周金星轉進人脈宮後，射手的人際圈彷彿加入了粉紅魔藥，多了一點戀愛感，單身者能遇到能Get到你冷笑話的知音，或在某些場合找到互相欣賞的知己，微微心動的感覺將不經意的出現。交往中的射手需要再厚臉皮一點，勇敢向情人提出邀約，兩人適合一起冒險出遊或狂吃幾頓，在做各種蠢事的過程中累積情感。

摩羯12.22～1.19

與其急著尋覓對象，不如緩下步伐讓桃花自然發展，這周的摩羯，穩定本身就是你的魅力，就算遇到讓你很有感覺的人，也別急著用現實條件過濾，慢慢確認反而會更有意料外的彩蛋。至於交往中的摩羯，土星在家庭宮逆行，家人、居住或內在安全感成為隱形壓力，別把外在責任全都帶進感情裡消化，這周越能把日常過得鬆一點，情感就能愈踏實。

水瓶1.20～2.18

金星周間的位移加上土逆溝通宮，讓水瓶這周感情上不再是感性主導，而多了一層理智思考以及質疑的味道，單身者桃花不算多，某些跨圈層的場合有機會出現讓你眼睛一亮的對象。此時火星仍在戀愛宮，這也間接考驗著水瓶戀人，近期兩人之間溫度變化有些劇烈，一起玩樂出遊可以很甜，但也可能過程不如預期就突然冷掉。

雙魚2.19～3.20

雙魚的愛情這周開始從甜甜的表層，慢慢走進更深一點的地方！隨著金星轉進親密宮，雙魚與戀人之間多一點留白會更自在，不必積極規劃行程，談心、分享反而修復信任，話題雖然不一定輕鬆，卻能讓關係更靠近。值得注意的是土星在價值宮逆行，提醒你別因為怕失去，就降低自己的標準或忽略自己的需要，懂得珍惜自己，才能被人珍惜。

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