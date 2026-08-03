溫慶珠追思會獻白玫瑰送別　公關女王憶暖心往事「一句肯定改變人生」

記者鮑璿安／綜合報導

69歲服裝設計師溫慶珠於7月21日在睡夢中辭世，消息曝光後震驚時尚圈，家屬2日在台北市第二殯儀館懷愛館舉辦追思會，眾多親友、合作夥伴前往送別。被譽為「公關女王」的岳啟儒事後也在社群平台分享與溫慶珠相識多年的故事，一句「我是因為你的認真才來參加活動」，成為她職涯中最重要的鼓勵。

岳啟儒回憶，25歲剛踏入公關產業時，正值職涯低潮，每天都在繁瑣工作中懷疑自己，甚至萌生離職念頭。當時她負責一場法國珠寶品牌晚宴，受命邀請兩位時尚界重量級人物擔任最佳服裝評審，其中一位便是當時聲勢正盛的設計師溫慶珠。在那個還沒有電子郵件的年代，她透過電話與傳真，反覆確認每一個活動細節，耐心回覆溫慶珠提出的各項問題。沒想到活動當天，溫慶珠一抵達現場便主動指名找她，並對她說：「我是因為你的認真，把細節溝通得很仔細，所以我才來參加這個活動。」短短一句話，卻讓當時身為菜鳥的她重拾信心，也成為繼續留在公關產業的重要契機。

回憶起溫慶珠的作品，岳啟儒形容，每次欣賞她的服裝秀，都能感受到女性率性不羈又華麗奔放的魅力，而FiFi茶酒沙龍內的一景一物，也完整體現她獨樹一幟的生活美學。在台灣設計師品牌百花齊放的年代，「Isabelle Wen」不僅是品牌名稱，更是台灣時尚史上一段不可抹滅的重要篇章。

追思會當天，岳啟儒透露，現場每位到場者都安靜地獻上一朵白玫瑰，儀式低調而溫柔，就如同溫慶珠在睡夢中安詳離世一般。最令她動容的是紀念影片尾聲，畫面中的溫慶珠望向天空，輕輕拋出一條絲巾，彷彿象徵著瀟灑告別人生舞台。她最後寫下：「溫慶珠是瀟灑的傳奇，揮揮衣袖，不帶走一片雲彩。」

溫慶珠品牌官方聲明如下：

昨日在聖潔玫瑰花瓣的簇擁中，我們滿懷著不捨與感恩的思念，向我們敬愛的溫慶珠女士溫柔的道別。

面對離別，我們心中充滿悲傷；然而，當我們回顧她的一生，更多的是敬佩與感謝。

溫慶珠女士將畢生的熱情獻給設計與藝術。她始終相信，美，不只是外在的裝飾，更是一種生活的態度、一種對生命的尊重。她用靈感與雙手，將布料化為藝術，將夢想化為現實，也讓無數人在她的作品中，看見自信、優雅與希望。

一位真正的藝術家，不會因生命的終點而停止創作。她留下的，不只是作品，更是一種精神，是對文化、對藝術、對生命的熱愛。她所走過的每一步，都成為許多人繼續前行的力量。她用生命教會我們，美可以是一種善良，也可以是一種力量。

我們知道，離開的只是她的身影，而她的風采、她對美的追求，以及她帶給這個世界的感動，都將長存在我們心中。她留下的光彩，也將繼續照耀著每一位曾與她同行的人。

深深致上每一位到場與在心裡，為她送別的你們，最誠摯的感謝。