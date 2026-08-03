「國產車千金」狂愛「錶王」鑽錶　經典珠寶、愛馬仕包都是日常

▲「國產車千金」Michelle戴著PP Nautilus系列型號7119/1200R-010鑽錶，2,388,000元。（圖／翻攝michelleyen __ IG）

記者陳雅韻／台北報導

「國產車大廠千金」嚴珮瑜Michelle不時在IG曬生活照，她最常戴的名錶品牌正是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），繼日前曬出386萬元的Aquanaut系列型號5072R-001玫瑰金鑽錶，近日再戴上2,388,000元的Nautilus系列型號7119/1200R-010玫瑰金鑽錶，相當貴氣。





▲Michelle頭戴Chrome Hearts帽子，頸部閃耀寶格麗299,800元Divas' Dream 項鍊。（圖／翻攝michelleyen __ IG）

Michelle的父親生前是台灣鐘錶界赫赫有名的收藏家，她也成為名錶愛好者，特別鍾愛貴金屬鑲鑽款式，她所戴的PP Nautilus系列是高級運動錶經典中的經典，她選擇型號7119/1200R-010玫瑰金錶的錶圈共鑲嵌56顆鑽石，搭配波紋圖案面盤，採透明錶背設計可欣賞26-330 S C自動上鍊機芯。





▲Michelle坐在藍寶堅尼名車內，身旁是愛馬仕經典柏金包。（圖／翻攝michelleyen __ IG）

除了手腕上鑽錶吸睛，Michelle穿搭少不了各大品牌經典珠寶點綴，包括寶格麗（BVLGARI）Divas' Dream項鍊、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）熱賣的Alhambra幸運草珠寶等都被她納入收藏；她還是高端銀飾品牌Chrome Hearts的忠實粉絲，經常穿戴Chrome Hearts服裝與配件；而名牌包也是千金日常，曾坐在藍寶堅尼名車中秀出愛馬仕（Hermès）柏金包、背Balenciaga包逛超市，款款是精品。





▲Michelle拎著Balenciaga包在超市購物，手腕上的梵克雅寶Alhambra手鍊也很吸睛。（圖／翻攝michelleyen __ IG）