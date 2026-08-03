fb ig video search mobile ETtoday

「國產車千金」狂愛「錶王」鑽錶　經典珠寶、愛馬仕包都是日常

>

▲▼ 國產車千金 。（圖／翻攝IG）

▲「國產車千金」Michelle戴著PP Nautilus系列型號7119/1200R-010鑽錶，2,388,000元。（圖／翻攝michelleyen __ IG）

記者陳雅韻／台北報導

「國產車大廠千金」嚴珮瑜Michelle不時在IG曬生活照，她最常戴的名錶品牌正是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），繼日前曬出386萬元的Aquanaut系列型號5072R-001玫瑰金鑽錶，近日再戴上2,388,000元的Nautilus系列型號7119/1200R-010玫瑰金鑽錶，相當貴氣。

▲▼ 國產車千金 。（圖／翻攝IG）

▲Michelle頭戴Chrome Hearts帽子，頸部閃耀寶格麗299,800元Divas' Dream 項鍊。（圖／翻攝michelleyen __ IG）

Michelle的父親生前是台灣鐘錶界赫赫有名的收藏家，她也成為名錶愛好者，特別鍾愛貴金屬鑲鑽款式，她所戴的PP Nautilus系列是高級運動錶經典中的經典，她選擇型號7119/1200R-010玫瑰金錶的錶圈共鑲嵌56顆鑽石，搭配波紋圖案面盤，採透明錶背設計可欣賞26-330 S C自動上鍊機芯。

▲▼ 國產車千金 。（圖／翻攝IG）

▲Michelle坐在藍寶堅尼名車內，身旁是愛馬仕經典柏金包。（圖／翻攝michelleyen __ IG）

除了手腕上鑽錶吸睛，Michelle穿搭少不了各大品牌經典珠寶點綴，包括寶格麗（BVLGARI）Divas' Dream項鍊、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）熱賣的Alhambra幸運草珠寶等都被她納入收藏；她還是高端銀飾品牌Chrome Hearts的忠實粉絲，經常穿戴Chrome Hearts服裝與配件；而名牌包也是千金日常，曾坐在藍寶堅尼名車中秀出愛馬仕（Hermès）柏金包、背Balenciaga包逛超市，款款是精品。

▲▼ 國產車千金 。（圖／翻攝IG）

▲Michelle拎著Balenciaga包在超市購物，手腕上的梵克雅寶Alhambra手鍊也很吸睛。（圖／翻攝michelleyen __ IG）

►哈蘭德炫778萬「錶王」彩虹錶　同框喬丹曝光2,000萬神級AP錶

►C羅曬「鴿子蛋」傳周末結婚　秀冰塊腹肌寫「Not Yet」暗藏密碼

關鍵字：

國產車千金, 錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, Chrome Hearts, BVLGARI, 寶格麗, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶, Hermes, 愛馬仕, 藍寶堅尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

長期疲勞、提不起勁代表身體濕氣太重　4種食材幫助「體內除濕」

長期疲勞、提不起勁代表身體濕氣太重　4種食材幫助「體內除濕」

陳美鳳遊基隆洩貴婦品味　14萬愛馬仕斜背包搶鏡

陳美鳳遊基隆洩貴婦品味　14萬愛馬仕斜背包搶鏡

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

韓妞最近都在穿果凍鞋！5個人氣品牌推薦：and_butterum、Heavenly Jelly 哈蘭德炫778萬「錶王」彩虹錶　同框喬丹曝光2,000萬神級AP錶 年紀越大會越懂！篩選朋友的三個好處　正向關係讓自己能量更好 小改變「生活省大錢」　3個現在就能做到的省錢消費術 專家揭曉吃甜點「黃金時間」　最不易囤脂肪 青龍紅毯女神對決！高胤禎平口裙化身優雅黑天鵝、金高銀高級仙氣 黑松桶陳金高在瓶中轉化蜜香　噶瑪蘭世界冠軍雪莉泥煤3500元入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面