發現另一半劈腿怎麼辦？3步驟停止反覆內耗　慢慢找回自己





▲發現另一半劈腿怎麼辦？3步驟停止反覆內耗 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

發現另一半劈腿的那一刻，很多人第一個反應不是憤怒，而是不斷懷疑自己：「是不是我不夠好？」「如果我改變一點，是不是就不會發生？」然而，真正的療傷往往不是急著放下對方，而是慢慢把自己找回來。面對感情背叛，可以透過以下3個步驟，逐步修復受傷的心。

1.不要急著逼自己堅強

被背叛後，憤怒、難過、委屈、羞愧，甚至不甘心，都是正常反應。很多人會急著告訴自己「沒事」、「我要趕快振作」，反而把情緒壓抑起來。療傷的第一步，就是允許自己哭、允許自己難受，不必急著表現成熟。情緒被看見、被接納，才能真正慢慢消化，而不是一直累積在心裡。

2. 停止反覆檢討自己，把責任放回對方

許多人在失戀後會不斷回想：「是不是我不夠漂亮？」「是不是我陪伴太少？」其實，一段關係可能有問題，但選擇欺騙與背叛，是對方做出的決定。與其一直尋找自己的缺點，不如重新提醒自己：「對方可以選擇誠實溝通，而不是欺騙。」停止無止境地自責，才能慢慢修復被摧毀的自我價值。

3. 重新建立生活

真正的放下，不是忘記對方，而是重新讓自己的生活變得充實。可以開始運動、旅行、培養新興趣，或與朋友、家人多相處，把原本投注在感情裡的能量，一點一滴放回自己身上。當生活重新被目標、成就感與人際關係填滿，傷口雖然不會立刻消失，但會發現，自己已經不像當初那麼依賴那段感情，也慢慢找回面對未來的勇氣。