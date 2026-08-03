fb ig video search mobile ETtoday

保健品不是一起吞就好！營養師公開7大補充原則　鐵、鈣別同時吃

>

▲▼營養師教吃保健品 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲保健品吃錯等於白吃。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人每天都有補充保健食品的習慣，但吃對時間、搭配方式，比吃得多更重要。營養師杯蓋在臉書分享7個補充原則，從脂溶性維生素、鐵劑到益生菌，教你掌握正確吃法，才能幫助提升吸收效率。

1. 脂溶性維生素配正餐吃

維生素A、D、E、K屬於脂溶性維生素，建議搭配含油脂的正餐一起食用，有助於吸收。

2. 鐵和鈣別一起補

鐵與鈣可能互相影響吸收，建議兩者至少間隔2小時再補充。

3. 補鐵搭配維生素C

維生素C有助鐵質吸收，但茶、咖啡中的多酚可能影響吸收，建議避免同時飲用。

4. 益生菌別只看「幾百億」

挑選益生菌時，不只是看菌數高低，也應留意菌株種類是否符合自身需求。

5. 綜合維生素不是萬靈丹

營養師表示，綜合維生素主要是補足飲食不足，若平時飲食均衡，未必需要額外大量補充。

6. 補充真正需要的營養

並非每種保健品都需要天天吃。營養師指出，部分族群較常見維生素D不足，女性可能需留意鐵質，純素飲食者則可注意維生素B12攝取。

7. 有服藥先諮詢專業

若平時有服用慢性病藥物或其他處方藥，補充保健食品前，建議先詢問醫師或營養師，避免交互作用影響健康。

營養師最後也提醒，保健食品的角色是補充身體真正缺乏的營養，而不是取代均衡飲食。與其一次買很多，不如先了解自己的需求，再選擇適合的產品。

關鍵字：

保健食品, 營養師, 益生菌, 維生素, 鐵劑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

長期疲勞、提不起勁代表身體濕氣太重　4種食材幫助「體內除濕」

長期疲勞、提不起勁代表身體濕氣太重　4種食材幫助「體內除濕」

韓妞最近都在穿果凍鞋！5個人氣品牌推薦：and_butterum、Heavenly Jelly

韓妞最近都在穿果凍鞋！5個人氣品牌推薦：and_butterum、Heavenly Jelly

陳美鳳遊基隆洩貴婦品味　14萬愛馬仕斜背包搶鏡

陳美鳳遊基隆洩貴婦品味　14萬愛馬仕斜背包搶鏡

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責 小改變「生活省大錢」　3個現在就能做到的省錢消費術 年紀越大會越懂！篩選朋友的三個好處　正向關係讓自己能量更好 專家揭曉吃甜點「黃金時間」　最不易囤脂肪 哈蘭德炫778萬「錶王」彩虹錶　同框喬丹曝光2,000萬神級AP錶 黑松桶陳金高在瓶中轉化蜜香　噶瑪蘭世界冠軍雪莉泥煤3500元入手 「再討厭也要熬滿一年」專家：過時的6個職場舊觀念不要理

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面