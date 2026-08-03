保健品不是一起吞就好！營養師公開7大補充原則　鐵、鈣別同時吃

▲保健品吃錯等於白吃。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人每天都有補充保健食品的習慣，但吃對時間、搭配方式，比吃得多更重要。營養師杯蓋在臉書分享7個補充原則，從脂溶性維生素、鐵劑到益生菌，教你掌握正確吃法，才能幫助提升吸收效率。

1. 脂溶性維生素配正餐吃

維生素A、D、E、K屬於脂溶性維生素，建議搭配含油脂的正餐一起食用，有助於吸收。

2. 鐵和鈣別一起補

鐵與鈣可能互相影響吸收，建議兩者至少間隔2小時再補充。

3. 補鐵搭配維生素C

維生素C有助鐵質吸收，但茶、咖啡中的多酚可能影響吸收，建議避免同時飲用。

4. 益生菌別只看「幾百億」

挑選益生菌時，不只是看菌數高低，也應留意菌株種類是否符合自身需求。

5. 綜合維生素不是萬靈丹

營養師表示，綜合維生素主要是補足飲食不足，若平時飲食均衡，未必需要額外大量補充。

6. 補充真正需要的營養

並非每種保健品都需要天天吃。營養師指出，部分族群較常見維生素D不足，女性可能需留意鐵質，純素飲食者則可注意維生素B12攝取。

7. 有服藥先諮詢專業

若平時有服用慢性病藥物或其他處方藥，補充保健食品前，建議先詢問醫師或營養師，避免交互作用影響健康。

營養師最後也提醒，保健食品的角色是補充身體真正缺乏的營養，而不是取代均衡飲食。與其一次買很多，不如先了解自己的需求，再選擇適合的產品。