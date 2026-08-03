戒澱粉反而瘦不下來？中醫師揭2種體質最容易卡關　

▲長期大幅減少碳水化合物攝取，可能讓身體進入「代謝適應」狀態。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人減重第一步就是戒澱粉，但體重卻遲遲沒有下降，甚至還容易復胖。京都堂中醫師林冠良表示，長期大幅減少碳水化合物攝取，可能讓身體進入「代謝適應」狀態，降低熱量消耗，反而增加減重難度。

為什麼戒澱粉反而更難瘦？林冠良醫師表示，當身體長時間攝取不足，會啟動自我保護機制，降低基礎代謝率，減少能量消耗，因此容易感到疲倦、沒精神。隨著代謝變慢，即使吃得不多，也可能遇到體重停滯，甚至恢復正常飲食後更容易復胖。

他也指出，碳水化合物是大腦與肌肉的重要能量來源，也是脂肪代謝過程中的一環。若完全不吃澱粉，不僅可能影響肌肉量，也可能使代謝效率下降，因此減重關鍵並非完全戒澱粉，而是選擇適量、原型的碳水化合物，他也點名2種體質容易「吃少也瘦不了」。

#脾虛濕阻型

林冠良表示，這類型的人代謝效率較差，容易出現腹部脂肪堆積、下半身水腫、身體沉重、大便黏滯等情況。即使飲食控制，也可能因體質因素而讓減重效果不明顯。

#氣血虛弱型

另一類則多見於長期節食或飲食不均衡者，常伴隨容易疲倦、頭暈、心悸、臉色蒼白、睡眠品質不佳等狀況。林冠良指出，若身體長期處於氣血不足狀態，持續節食可能讓代謝更差，形成惡性循環。

林冠良也提醒，若已經長時間控制飲食卻始終瘦不下來，不建議持續極端節食，而應重新檢視飲食內容及生活習慣，必要時尋求醫師協助，依個人體質調整減重方式。