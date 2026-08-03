熬夜臉有救了！嬌蘭、DIOR、Sisley出招趕走疲態　眼周急救一支搞定

記者曾怡嘉／台北報導

熬夜、壓力、長時間使用3C產品，讓眼周浮腫、暗沉與膚色蠟黃成為現代人最常見的保養困擾。看準「疲勞肌」需求，嬌蘭、DIOR與Sisley近期不約而同推出全新密集修護新品，從眼周急救、水光修護到數位疲勞保養，搶攻高效保養市場。

#嬌蘭《皇家蜂王乳瞬效能量筆》 瞄準眼周疲勞跡象

▲Guerlain 皇家蜂王乳瞬效能量筆，2,250元。

嬌蘭全新升級《皇家蜂王乳瞬效能量筆》，鎖定眼周及周圍肌膚保養，配方結合烏埃尚島黑蜂蜂蜜、玻尿酸、咖啡因、維生素C衍生物及品牌緊緻塑顏科技，主打協助改善眼周暗沉、浮腫、細紋等疲態，作為熬夜後的密集保養選擇。

#DIOR《PDRN水光筆》 首度採用米萃PDRN

▲Dior PDRN水光筆，20ml，3,450元。

DIOR推出全新《PDRN水光筆》，以米萃PDRN為核心，搭配維他命Cg及菸鹼醯胺打造水光修護配方。新品靈感來自近年備受關注的PDRN保養趨勢，希望透過密集修護，改善肌膚暗沉、粗糙與光澤不足等視覺疲態。

#Sisley黑玫瑰亮眼水凝精露 5分鐘冰鎮舒緩眼周

▲Sisley 黑玫瑰亮眼水凝精露，14ml，5,000元。

Sisley則聚焦3C族群常見的眼周疲勞問題，推出「黑玫瑰亮眼水凝精露」。產品結合水凝轉化技術、冷瓷石按摩壓頭與黑玫瑰植萃，主打透過按摩舒緩眼周浮腫與疲憊感，同時帶來清爽保濕膚觸。