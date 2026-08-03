沛納海100克極致輕盈　錶殼獨一無二紋理配復古錶帶帥出新高度

▲沛納海 Luminor Marina 系列腕錶 PAM01707， 470,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）將品牌對於高科技材質的研究，巧妙結合1960 年代Luminor 系列腕錶的經典美學，推出Luminor Marina 系列44毫米自動上鍊腕錶 PAM01707，選用Carbotech碳纖維材質打造錶殼，展現輕盈堅韌特色，因此材質較鈦金屬輕64%、較精鋼輕80%，同時擁有出色的抗腐蝕性，尤其適用於水下環境，外觀上呈霧面黑，會因切割方式不同而出現細微變化，代表每只腕錶都具獨一無二的特殊紋理，搭配鈦金屬材質的旋入式密封底蓋與梯形錶扣，整體重量僅約100克。





▲沛納海防水300米的 Luminor Marina 系列腕錶 PAM01707，在水下各項資訊清晰易辨。

新款Luminor Marina系列44毫米自動上鍊腕錶採用沛納海經典的三明治面盤，黑色面盤塗覆米色 Super-LumiNova 夜光塗料，在黑暗中能散發綠色光芒，而無日期的佈局讓整體更簡潔，呼應沛納海早期作為海軍供應商的設計精髓，搭配柔韌的暖棕色復古小牛皮錶帶與米色縫線，在呈現高科技材質的同時，亦兼具卓越性能與復古質感，隨錶附橡膠錶帶供替換；搭載P.9010自動上鍊機芯，可提供長達3日的動力儲存，防水300米。





▲Blancpain Fifty Fathoms 五十噚潛水自動腕錶，1,087,000元。（圖／Blancpain提供）

BLANCPAIN於1953年發表第一款現代潛水腕錶五十噚系列，陪伴無數專業潛水員、海洋攝影師與科學家深入水下探險，品牌保留經典設計與強悍特色，持續推出新作，例如推出搭配漸變色效果的黑色珍珠母貝面盤款式的Fifty Fathoms 五十噚潛水自動腕錶，提供更豐富的選擇。

