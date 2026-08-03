IKEA「租屋超友善」家具系列　可秒收帶走台灣也買得到

▲IKEA KOMPISHÄNG系列。（圖／翻攝IKEA全球官網）

記者蔡惠如／綜合報導

因應租屋型態、職涯移動與都市生活，對於許多年輕世代而言，搬家不再是一生一次的大事，而是一種循環的節奏。IKEA 近期發表全新居家系列 KOMPISHÄNG，專為習慣移動、租屋或過著遊牧生活的族群量身打造，主打免工具秒收納、輕鬆帶著走，讓租屋族無論搬到哪裡，都能第一時間輕鬆「開箱」屬於自己的家。

由 20 多歲新銳設計師們發想的 KOMPISHÄNG 系列，不走誇張鮮豔的色彩，改採溫潤的原木松木、柔和米色，以及極具質感的綠色與紅色點綴，讓小型空間看起來更為寬敞沉靜，不再讓人覺得「租屋處總是臨時、亂糟糟」的印象。

全系列包含 13 款具巧思的輕量化單品，選用實木、塗裝鋼材與耐磨帆布製成，且簡化拆裝與搬運過程。系列中的松木書桌完全無需任何螺絲或工具，只需兩步驟就能快速組裝或折疊，桌面下方設計了隱藏式把手，一提就能輕鬆搬移。

其他包括多功能折疊床墊，附有可調節式背帶設計，收納狀態下可以直接像後背包一樣雙肩背著走；打開是臨時客床，折疊收進可拆洗的帆布套後，又能立刻變成舒適的客廳椅墊；組合式椅凳可將兩張椅拼起，不佔空間，隨時能作為邊几、展示平台。

考量到租屋處牆面不能釘釘子，無痕實木鏡子的鏡框上特別開了切槽，可以輕鬆插上照片、票根與明信片，無損牆面又能打造專屬的生活記憶牆。門後懸掛式收納架，採用綁帶固定，可隨掛隨用。黃麻植物搬運盆內建可滾動拉出的保護罩與大型提把，不必額外打包就能安全把心愛的綠植帶往下一個新家。

IKEA KOMPISHÄNG 系列預計於今年 8 月起在全球陸續上市，台灣也已上市部分單品，目前由線上門市獨賣，單品售價從 399 元至 4,999 元不等。

傳統沙發常常因為尺寸過大或方向死板，讓客廳動線受到限制。HOLA 首度推出「伊登麻吉模組沙發」，標榜可打破規格與尺寸框架，提供 7 項核心組件與 10 款布料選擇，讓居住者能像拼積木一樣，依照家裡坪數與生活情境打造「剛剛好」的客廳佈局。

▲HOLA開賣組合式沙發「伊登麻吉模組沙發」。（圖／品牌提供）

傳統沙發一旦買定，未來只要搬家、換格局或是家裡成員增加，往往就面臨尺寸不合只能淘汰的窘境。這款沙發採取獨立單人單元邏輯，推出包含扶手、轉角、單人座與腳凳等 7 項單元。對消費者來說，最大的優勢在於高度靈活性。單身時可以先買單人座或扶手組合成舒壓單椅；家庭成員增加或更換房子的話，直接加購組件就能順暢擴充成兩人座、三人座、一字型甚至 L 型，大幅提升家具的使用壽命與永續性。

▲沙發提供平織布、風格布、貓抓布等共10款不同觸感及色系的布料，其中貓抓布還具有「耐刮磨、防潑水、易清潔」三大優勢。（圖／品牌提供）

對於喜歡靈活調整居家動線的人，或是經常舉辦聚會的家庭，模組化沙發也能隨時拆解挪動，依據一人獨處、兩人世界或多人派對輕鬆切換形態。沙發內部採用 Q-Flex 高密度舒壓泡棉添加彈力棉，營造出如麻糬般飽滿柔彈的坐感，77 公分高搭配 66 公分的寬樂座深，讓習慣盤腿追劇或放鬆癱坐的人都能得到良好支撐。品牌也祭出 10 年木質框架保固，讓民眾在多次重組移動的過程中也能用得安心。

伊登麻吉模組沙發現已上市，消費者可至門市預約體驗，兩人座售價 31,800 元，組合優惠價 28,990 元；三人座售價 33,800 元，組合優惠價 29,990 元；一字型售價 41,700 元，組合優惠價 34,990 元。