宋慧喬2千元帆布包搭勞力士　遊東京美如女大生

▲宋慧喬看展看得入迷，牛仔褲綁著愛馬仕絲巾。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬日前到日本東京旅行，炎夏出遊她有對策，穿著細肩帶背心搭牛仔褲看展，背著約2,200元的帆布包出遊宛如女大生，不過配件洩露了她的巨星身份，褲子或包上繫著愛馬仕（Hermès）綠色絲巾，方便她隨時變化造型。





▲宋慧喬在東京旅行穿細肩帶背心搭配CHAUMET項鍊與勞力士錶。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬輕鬆出遊少不了代言的法國珠寶品牌CHAUMET相伴，她疊搭Liens與Bee de Chaumet兩款經典項鍊，為清新風格的造型增添亮點；她也難得戴起小錶徑腕錶，東京行戴著勞力士（Rolex）Lady-Datejust 28雙色錶，十分吸睛。





▲宋慧喬背著南韓品牌NONYMOUSAA約2,200元的Lumos包遊東京。（圖／翻攝kyo1122 IG）

身為時尚混搭好手，宋慧喬穿戴精品配件外，也熱愛平價包款，遊東京時背著南韓演員姜棟元於2024 年底推出的個人時尚服飾品牌NONYMOUSAA約2,200元的軍綠色Lumos帆布包 ，她還擁有此品牌另一款白色帆布包，是她出國旅行的必備行頭。