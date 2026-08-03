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洗完澡別急著關門！5個「防霉小動作」浴室、衣櫃連化妝刷都更乾爽

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

台灣天氣潮濕，浴室、洗衣機和衣櫃只要水氣沒有散去，很快就可能出現霉味或黑點。其實不一定要天天大掃除，從洗完澡、洗完衣服後多做一個小動作，就能減少濕氣長時間停留。

▲▼防霉小技巧 。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

1. 洗完澡沖冷水可以，但「刮乾」更重要

網路常說洗完熱水澡後，用冷水沖一下牆面比較不容易發霉，不過冷水頂多減少後續產生的蒸氣，無法直接帶走已經附著在牆壁、磁磚和地板上的水分。比較實際的做法，是關水後用刮水器快速刮過玻璃與牆面，再開啟排風扇至少10分鐘，或開窗、打開浴室門直到水氣散去。

2. 毛巾不要折成一半掛，浴簾也要完全拉開

濕毛巾隨手掛在掛鉤上，看似整齊，內層卻可能整晚都乾不了，洗完澡後應把毛巾攤開，浴簾也要完全展開，避免皺褶處持續積水；腳踏墊若已濕透，也要吊起通風，不要一直平放在地面。

3. 洗衣機洗完別立刻關門

衣服拿出來後就把洗衣機門關緊，是許多人忽略的霉味來源。尤其滾筒洗衣機的橡膠圈容易留下水分、毛屑及清潔劑殘留，洗完後可用乾布擦拭門框與膠圈，再把機門留一道縫通風；濕衣服也應盡快取出，不要長時間悶在槽內。

4. 衣櫃不要塞到滿，除濕劑也不是放了就好

衣櫃塞得密不透風，空氣難以流動，即使放了除濕劑，衣物背面和櫃體角落仍可能出現霉點。衣服確認全乾後再收納，衣架之間保留些許空間，櫃子也可與牆面留縫；室內相對濕度最好維持在60%以下，理想範圍約為30%至50%。使用除濕機時，水箱與濾網也要依產品指示清潔，避免機器本身累積髒污。

▲▼防霉小技巧 。（圖／）（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

5. 化妝刷洗完別插著晾，刷毛平放才乾得徹底

美國皮膚科醫學會建議彩妝刷具約每7至10天清洗一次，清洗時只沾濕刷毛前端，沖淨後用乾淨紙巾吸水，再平放於毛巾上，讓刷毛伸出桌緣自然風乾。不要刷頭朝上插進杯子裡晾，以免水分往刷柄流，影響固定刷毛的膠合處。

關鍵字：

防霉, 除濕, 浴室, 洗衣機, 衣櫃

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