外表光鮮、月底吃土！年輕人「精緻窮」5個警訊快自測

▲每天一杯咖啡雖是小錢，累積起來的金額很可觀。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

每天滑手機，看見朋友喝咖啡、住飯店、買新衣，難免會希望自己也不能過得太差。不少年輕人外表看起來精緻有品味，實際上卻沒有多少存款，甚至每到月底就開始焦慮；以下整理5個常見的「精緻窮」生活模式，你也不小心變成其中一員嗎？

1. 薪水入帳先買想要的，月底才想起要存錢

精緻窮最常見的情況，就是把存錢放在消費之後。看到新品、折扣或限時優惠就先結帳，心裡想著「月底有剩再存」，結果通常一毛也沒留下。比較實際的做法，是薪水入帳當天就先轉出固定金額，哪怕只是收入的5%至10%，也比完全沒有存款更容易維持。

2. 為了拍照、打卡，買超出預算的東西

餐廳不一定要最好吃，但裝潢要漂亮；衣服不一定常穿，但拍照要有新鮮感。當消費目的慢慢從「自己需要」變成「讓別人看見」，就容易花掉比想像中更多的錢。結帳前可以先問自己：這件東西若不能拍照、不能發限時動態，還會想買嗎？

3. 小額消費太多，卻覺得自己沒有亂花

每天一杯咖啡、外送加價、購物免運門檻，看似都只是幾十元或幾百元，累積起來卻可能成為月底最大的支出。建議連續記帳7天，不必分得太細，只要整理成飲食、交通、購物、娛樂四類，就能快速看出錢最常花在哪裡。

4. 常用分期、先買後付，低估真正負擔

每月只要付一小筆，容易讓人誤以為沒有壓力，但同時分期多項商品後，固定支出就會愈疊愈高。購買前可先看商品總價，而不是只看每期金額；非必要品也能採取「等48小時再買」，讓一時衝動有時間降溫。

5. 不敢拒絕聚餐，怕被認為過得不好

朋友約高價餐廳、臨時旅行或團購時，即使預算不足，仍可能因為怕掃興而勉強參加。其實直接說「這個月預算排滿了，下次再約」並不丟臉，真正穩定的生活，不是每一場邀約都出席，而是知道自己的負擔範圍。