把俏皮水果戴在頭上　亞歷山卓水晶、真絲打造極致「髮上珠寶」

▲模特兒別著亞歷山卓盛夏滋味系列黃檸豆扣夾（右）4,200元與半片黃檸豆扣夾2,300元 。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國精品手工髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）於盛夏期間推出以「夏日風情畫」為主題，涵蓋「盛夏滋味」、「盛夏風情」、「晶燦雲彩」與「微光」四大系列。該系列結合沁涼水果意象、清透微光板材、亮麗盛夏絲綢與迷濛雲彩圖紋，呈現悠閒愜意的夏日氛圍。





▲亞歷山卓盛夏滋味仕女夾，5,600元。

亞歷山卓新品延續品牌傳統的法式手工工藝，醋酸纖維材質經過嚴選、裁切、彎折、染色及多道打磨拋光程序，呈現光滑觸感與細膩光澤，部分款式鑲飾施華洛世奇水晶與珍珠，隨著光線折射展現如同珠寶般的精緻層次；細膩縫製的真絲面料則具備柔滑質感與自然皺褶，讓繽紛圖紋隨髮絲動態輕盈流動，延續品牌髮上珠寶的美學精神。當中「盛夏滋味」系列將黃檸、橙檸與青翠葉片轉化為水果髮飾，可愛俏皮。





▲模特兒戴亞歷山卓盛夏風情真絲髮箍，4,200元。





▲亞歷山卓微光旋律抓夾褐色與米色款，各9,900元。

丹麥品牌Pandora今夏則探索雨後天晴之美，以流線與不對稱設計，化為緊貼肌膚的溫柔輪廓，發表Pandora ESSENCE系列自然橢圓線條的項鍊、珍珠手鍊等豐富款式，每一件簡約卻存在感十足的首飾，為夏季穿搭更添時髦氣息。





▲Pandora自然橢圓流線淡水珍珠手鍊，4,680元。（圖／Pandora提供，以下同）





▲Pandora自然橢圓流線鑲石項鍊，7,580元。