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「吃對早餐，降低整天熱量攝取」　還能提高專注力

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早餐,飲食,健康,荷包蛋,瘦身,減肥,。（圖／達志示意圖）

▲起床後的第一餐要怎麼吃？決定一整天的身體狀況。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導 

每到早晨，是不是總在多睡十分鐘與吃早餐之間掙扎？其實許多長年維持優雅體態的人，其實都有吃早餐的習慣。只要掌握吃早餐的聰明心法，不需刻意節食，就能順應身體律動，輕鬆維持健康體重。

一日之計在於晨，對身體的代謝機制來說也是如此。吃一頓高品質的早餐，能為身體帶來不少隱形好處，經過一整夜的消耗，晨起時身體處於能量補充的空窗期，若適時補充營養，能維持血糖穩定，若過度挨餓到中午，可能攝取過多精緻澱粉與油脂。且健康的早餐能像「柴火」一樣，喚醒沉睡一晚的代謝機能，同時提供腦部運作所需的葡萄糖，讓精神更集中、工作效率翻倍，能促進「飽足賀爾蒙」分泌，減少午後尋找零食、甜點的慾望，無形中為一整天的熱量總量把關。

想讓早餐成為減重的助力而非阻力，請遵循以下三個注意事項：

優質早餐黃金公式 = 高纖原型澱粉 + 優質蛋白質 + 無糖／低糖飲料

避開高糖陷阱，以「高纖原型」為主
早餐最忌諱血糖快速飆升又急遽下降的「血糖過山車」。含糖飲料、傳統台式甜麵包或果醬吐司，都會讓血糖衝高後迅速引發飢餓感。燕麥、地瓜、蒸玉米、無糖豆泥或低糖水果。利用原型食物自帶的微甜與膳食纖維，維持飽足感。 

補足「優質蛋白質」 
蛋白質是延長飽足感、維持肌肉量的關鍵。很多人早餐只吃燒餅、吐司，缺乏蛋白質，不到中午就肚子咕嚕叫。水煮蛋、茶葉蛋、無糖豆漿、希臘優格或原型肉片都很適合。傳統早餐店的夾蛋或蛋餅，雖然也是真雞蛋，但往往使用了過多的烹調油。建議多選擇少油的水煮或蒸烹調方式，負擔更少。

搭配適度運動
若時間允許，在早餐前進行輕度運動（如伸展、快走或輕量瑜伽），能在空腹狀態下引導身體調用儲存的能源，提升胰島素敏感度。運動後再補充電腦與身體所需的優質蛋白質與複合碳水，正是修復肌肉的黃金時機。

關鍵字：

早餐, 減重, 代謝, 蛋白質, 血糖

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