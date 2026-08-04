七夕前夕的告白觀察　對方有沒有意思？4個小動作秒懂

▲想知道曖昧對象究竟對你有沒有意思，可從幾個小地方判斷。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

8月中即將迎來七夕情人節。如你有個特定的對象，但還在猜測對方的真實想法。其實答案往往不只藏在對話裡，更隱含在不經意的肢體語言中。專業諮商心理師林萃芬於著作《從肢體洞察人心》中分析，女性面對心儀對象，語氣更會不自覺地帶著撒嬌感。除了聲音變化，若在互動中捕捉到幾個關鍵的肢體訊號，通常代表她對你抱有好感。

劃入 30 公分的「親密氣場」

當一個人對你產生興趣時，眼神會不自覺地跟隨。她可能會悄悄留意你的舉動，但在眼神交會的瞬間害羞地移開，隨後又再次偷看。

對肢體距離相對敏感的女性而言，若在相處時沒有刻意保持距離，甚至微微向你傾斜，本身就是一種信任的展現。一旦彼此的空間距離縮短至 30 公分以內，便已正式跨入心理層面的「親密距離」。

微小動作

在她面前頻繁整理髮絲、輕捲髮梢，往往反映出對自身外貌的在意，希望在對方眼中呈現最佳狀態。偏好這類小動作的人，性格通常較為細緻敏感。此外，無意識地拉動瀏海，有時也傳達出希望獲得關注與照顧的隱性心理需求。

輕觸脖子與嘴唇

面對好感對象時，輕觸脖子、鎖骨、嘴唇，或是反覆把玩手中的杯子與手機，多半是為了緩和內心 緊張的自我撫慰行為。

若注意到這些微小動作或對方雙頰泛紅，建議避免直接指出，以免增加尷尬感。保持適度的眼神交流、以幽默輕鬆的話題轉接，或是體貼地遞上一杯水，都能有效降低緊張感，傳達安心的訊息。

身體採開放姿態

肢體方向不會騙人。如果她的身體、雙腳甚至膝蓋都自然面向你，雙臂放鬆而不交叉，代表她對你毫無防備，相當自在。這時候，請把對話焦點放在她身上，多聊聊關於她的話題，自然就能拉近距離。